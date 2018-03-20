Гороховый принт: что купить и как носить новый тренд весенне-летнего сезона

Топ Рубашка в бельевом стиле, необычная блузка или простой топ будут отлично смотреться с белыми брюками или джинсами прямого кроя. Дополнить образ помогут яркие мюли и плетеная сумка.

Платья

Будет ли это самое трендовое платье миди или излюбленное мини — решать вам. Можно выбрать легкое шелковое платье, как у Walk Of Shame и надеть к нему широкополую шляпу, очки «кошачий глаз» и эспадрильи, а можно отправиться в платье NATASHA ZINKO на ужин в ресторан, дополнив образ босоножками и маленькой сумкой.

Низ Обязательно найдите себе идеальную юбку или брюки с гороховым принтом. Сейчас такие можно носить с однотонными свитерами, а летом с короткими топами и боди.