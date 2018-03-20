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Гороховый принт: что купить и как носить новый тренд весенне-летнего сезона
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Гороховый принт: что купить и как носить новый тренд весенне-летнего сезона 

SNCmedia.ru 8 часов назад
Фото: SNCmedia.ru
Топ  Рубашка в бельевом стиле, необычная блузка или простой топ будут отлично смотреться с белыми брюками или джинсами прямого кроя. Дополнить образ помогут яркие мюли и плетеная сумка.
Платья
Будет ли это самое трендовое платье миди или излюбленное мини — решать вам. Можно выбрать легкое шелковое платье, как у Walk Of Shame и надеть к нему широкополую шляпу, очки «кошачий глаз» и эспадрильи, а можно отправиться в платье NATASHA ZINKO на ужин в ресторан, дополнив образ босоножками и маленькой сумкой.
Низ  Обязательно найдите себе идеальную юбку или брюки с гороховым принтом. Сейчас такие можно носить с однотонными свитерами, а летом с короткими топами и боди.
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