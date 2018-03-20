«Необходима гармония»: Оксана Федорова рассуждает о создании имиджа

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» 2002 года Оксана Федорова спустя десять лет задумала написать новую книгу на тему моды. В своем Инстаграме телеведущая порассуждала о том, что лежит в основе имиджа: личностные характеристики или же внешний вид. То же самое она предложила сделать и своим подписчикам.

Первая книга Оксаны о стиле вышла десять лет назад, и с тех пор у телеведущей накопилось достаточно знаний и опыта, чтобы написать продолжение. Федоровой действительно есть, что сказать на эту тему, в качестве дизайнера она неоднократно представляла свои коллекции на различных Неделях моды. В своем Инстаграме Оксана затронула одну из главных тем будущей книги, а именно создание стиля. Федорова задумалась, откуда берет начало имидж: из внешнего вида и поведения человека или же из его внутренних ощущений. Сама телеведущая больше склоняется ко второму варианту, однако ей интересно послушать мнения своих подписчиков.

«Не получится создать имидж красивой и уверенной в себе там, где внутри хаос и сомнения. Поэтому, в первую очередь, нужно заняться своим внутренним состоянием, развивать свою личность, растить себя душевно, тогда внешнее будет проще привести в соответствие с внутренним.» Ответы поклонников Оксаны на этот вопрос оказались весьма разнообразны. Многие согласились с мнением телеведущей, но не меньше людей обратило внимание на то, что внешний вид также нельзя полностью сбрасывать со счетов. Имидж достаточно сложное понятие, которое включает в себя многие аспекты, так что однозначного ответа на этот вопрос может не существовать в принципе. Впрочем, Федоровой для будущей книги важно узнать как раз весь спектр размышлений ее потенциальных читателей.

«Все это должно быть в комплексе. Внутри, безусловно, должен быть стержень, но ведь встречают все равно по одежке, как ни крути.» «Кому-то удачный внешний образ помогает хорошо и уверенно чувствовать себя, раскрывает натуру. Но только об „оболочке“ глупо заботиться. » «Для меня это самоощущение в первую очередь. Это внутренняя гармония с внешней. Если я хорошо выгляжу, то и чувствую себя на все. Но и об уважении к окружающим нельзя забывать „Как бы не был человек хорош внешне, без внутреннего света он лишь манекен, полагаю. Необходима гармония тела и духа. “

Насколько успешна будет новая книга Оксаны Федоровой, поклонники смогут узнать лишь через какое-то время, а вот одна из ее последних коллекций одежды уже пришлась по вкусу модницам.