Синтия Никсон готова позаботиться о Нью-Йорке и его жителях

Актриса Синтия Никсон , известная многим по роли Миранды Хоббс из сериала «Секс в большом городе», сообщила в Twitter, что выдвигает свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка. По словам актрисы, она очень любит Нью-Йорк и никогда не хотела переезжать, но наступили времена перемен, потому что «людям надоели политики, которые заботятся о заголовках в газетах и власти больше, чем о нас». Синтия Никсон готова позаботиться о Нью-Йорке и его жителяхВ сериале «Секс в большом городе» Синтия исполняет роль адвоката Миранды Хоббс, женщины которая в одиночку строит карьеру и воспитывает ребенка. Миранда не была такой модницей и гуру стиля, как её подруга по сериалу Кэрри Брэдшоу , у неё не всегда были идеальные образы и порой она выглядела смешно, но её стиль, эволюционировавший из сезона в сезон, также заслуживает внимания.

Первое, что хотелось бы выделить из гардероба Миранды Хоббс — это деловые костюмы. Миранда адвокат, которая большую часть времени проводит на работе, поэтому офисные образы для неё превратились практически во вторую кожу.

Стоит отметить, что Миранда больше тяготеет к мужским деловым костюмам, нежели к женским. Очень часто на ней можно увидеть брюки или галстук, вместо привычных юбок для женских офисных луков юбок.

Рыжая Миранда явно питает слабость к оранжевому цвету. В каждом сезоне она мелькает в нарядах этого оттенка, пользуется оранжевой помадой и носит яркую оранжевую шляпку.

Еще один явный фаворит Миранды — зеленый цвет. Отличный выбор, учитывая то, как выгодно от оттеняет её кожу и гармонирует с волосами.

Миранда хоть и далека от мира моды, но явно знает о значимости и авторитете маленького черного платья. Оно очень часто становилось выбором Миранды во время её вечерних выходов в свет.

Впрочем, мы знаем, что хоть Миранда и любит однотонные образы, её можно часто увидеть в платьях с яркими принтами.

В качестве дополнений к своим образам, Миранда выбирает яркие шляпки.

Её также можно часто увидеть в солнцезащитных очках различных форм и расцветок.