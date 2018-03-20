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Самая красивая девочка Анна Павага стала лицом Il Gufo
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Самая красивая девочка Анна Павага стала лицом Il Gufo 

WMJ.ru 7 часов назад
Фото: WMJ.ru
Это юное дарование выбрали не случайно: «Артистизм, энергичность и харизма Анны помогают правильно передать настроение новой коллекции бренда, цвета которой напоминают нам о путешествиях и теплом солнце», — говорят представители Il Gufo. Французский фотограф Серж Геран сделал черно-белую и цветную серию снимков, в которых подчеркнул естественную красоту Ани. Образы нежные и скромные: сначала модель предстала в длинном платье из органзы с ремешком из кожи ската, потом позировала в оранжевом наряде, затем примерила look, состоящий из платья цвета безоблачного неба и джинсовой чалмы. А как тебе съемка этой малышки? Листай галерею! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Марина Токарева Фото:архивы пресс-служб
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