Памела Андерсон отказалась от откровенных нарядов и стала выглядеть лучше

В семье Памелы — очередной скандал: бывший муж модели музыкант Томми Ли подрался с их 21-летним сыном Брэндоном. Дело было в доме Томми, для которого все закончилось расквашенной губой и приездом полиции. «Брэндон оборонялся, чтобы сохранить свою жизнь, — немедленно встала на защиту сына Памела. — Томми больной, никто не знает, сколько разочарования этот человек принес нашей семье. Алкоголизм — это дьявол». Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Памела — лицо последних коллекций британского дизайнера Вивьен Вествуд и часто выходит в свет в легкоузнаваемых вещах Vivienne Westwood. Пальто с принтами-портретами, комбинезон в стиле 80-х, россыпь бус — образ для Памелы неожиданный. Мы уже устали от ее мини и декольте, так что модные эксперименты ей только на пользу.