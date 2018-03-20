Главные тренды в аксессуарах весны 2018

Очки

Louis Vuitton Самыми популярными на подиумах стали очки, напоминающие оправу cat eyes. Единственное отличие от классического варианта заключается в том, что у новых моделей стекла повторяют форму оправы: они не овальные, а вытянутые.

Prada, Miu Miu Prada и Miu Miu представили аксессуары схожей формы в ультратонкой оправе. В этих моделях особое внимание привлекает двойной мостик, верхняя часть которого имеет внушительную длину.

Miu Miu, Altuzarra Если вам нравится изящество, но слишком ярко выглядеть вы не хотите, то актуальными будут и другие геометрические формы очков в тонкой оправе. Bottega Veneta, FendiТакже этой весной в тренде крупные круглые очки с полупрозрачными цветными стеклами в толстой оправе, но с узкими дужками.Stella McCartneyЦентром образа могут стать модели с полуободковыми рамками насыщенных оттенков. Образ будет интереснее, если линзы и оправа выполнены в одном и том же цвете.Lanvin, ArmaniОдно ясно: декоративные элементы, стразы и камни не так актуальны, как игра с формами и цветом. Трендовые солнцезащитные очки ждут вас в интернет-магазине оптики «Очки Оправы».

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Altuzarra, Lanvin К пестрым платьям и юбкам подойдут очень длинные ремни, которые можно оборачивать вокруг талии два и даже три раза. Лучшими оттенками для такого модного хода будут черный или белый.

Ralph Lauren, Miu Miu Гармонично в этом сезоне будет смотреться состаренная и потертая кожа. Поклонницы сложных фактур могут носить такие ремни с гипюровыми платьями или лаковыми вещами.

Céline, Salvatore Ferragamo Также в тренде широкие модели из ткани или под кожу экзотических животных. Основными чертами модных ремней подобного формата будут крупные или мелкие металлические элементы. Givenchy, MulberryЕсли вы за элегантность, то оцените тонкие ремешки с декоративными цепочками или брошками в виде цветов и листьев. Их стоит комбинировать только с лаконичными фасонами и непринтованными тканями.Ralph Lauren, Saint LaurentПочти классикой стали ремни среднего размера из довольно тонкой и мягкой кожи с простой прямоугольной пряжкой. Они придутся по вкусу поклонницам стиля бохо, так как удачно дополнят любое длинное платье с цветочным рисунком.

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Burberry Шапки-бини не собираются покидать подиумы. Сейчас самое время носить модели с радужными расцветками или декором в виде вязаных цветочков.

Loewe, Christian Dior Дизайнеры не обошли стороной и шляпы. Весной и летом будут актуальными панамки и гаучо нейтральных оттенков.

Ralph Lauren, Christian Dior Кепи тоже будут уместными, особенно в стиле casual. Также на подиумах можно было увидеть береты с вуалью. В черном и темно-синем цвете они были представлены модным домом Dior. Подробно о том, как и с чем носить этот элегантный головной убор, мы уже писали.

Chanel , Burberry Другим трендом стали шляпы из пластика — футуристично, но практично. Можно поэкспериментировать и поискать шапку с пластиковым козырьком, чтобы соответствовать моде. Украшения

Stella McCartney, Saint Laurent В весенне-летних коллекциях широко представлены длинные серьги (около 15 см), инкрустированные несколькими видами драгоценных камней. Их стоит носить только с глубокими вырезами или нарядами с открытыми плечами. Если волосы длинные, их нужно собирать.

Burberry, Saint Laurent В тренде крупные и изящные серьги в форме треугольника. Настоящие произведения искусства, целые мини-скульптуры представлены в коллекции Saint Laurent.

Dries Van Noten, Armani Для вечернего выхода подойдут фантазийные украшения. Здесь цветовая гамма может быть любой: темно-зеленой, бордовой, бирюзовой. Чем ярче аксессуар, тем проще должно быть платье. Mansur GavrielСерьги-цветы идеальны для яркого весеннего ансамбля. Их советуем носить женщинам до сорока лет.Alexander McQueen, CélineМассивные браслеты из одного или нескольких видов металла завоевали подиумы на показах весна-лето 2018 года. Они могут иметь неоднозначную форму или элементы других материалов (кожа, камни). Одно точно ясно: такое украшение завершит даже самый простой образ.Miu Miu, Saint LaurentДостойную конкуренцию громоздким браслетам создают нежные изделия с флористическими мотивами. Это цветы, листочки и другие утонченные завитушки. Подойдут и к подчеркнуто женским комплектам, и к ансамблям с предметами одежды мужского кроя. Изящные и утонченные украшения для вашего образа представлены в ювелирных салонах Vertier и «Адамас».

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