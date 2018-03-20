Ещё
Новосибирцы начали шить одежду с работами известных граффитистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новосибирцы начали шить одежду с работами известных граффитистов 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская компания «Иголкин» начала торговать одеждой с рисунками художника из группы Taknado, известной своими граффити.
Как рассказал корреспонденту НГС один из совладельцев компании Алекс Иголкин, на свитшотах и футболках — принты художников, работающих под псевдонимами Ivan'a Fans'a и Василий LST.
«Мы давно дружим. Я как-то увидел эти рисунки в альбоме, и мы решили попробовать сделать из них принты для нашей одежды», — рассказал Иголкин.
Сами свитшоты, футболки и толстовки шьются в ателье в Кировском районе, принты наносятся в специальной мастерской, а готовые вещи продаются через магазины авторской одежды. В Новосибирске у «Иголкина» небольшой магазин в лофт-парке «Подземка».
Алекс Иголкин добавил, что раньше занимался только шелкографией, покупая готовые вещи без рисунков, но после падения курса рубля шить одежду самостоятельно оказалось более выгодно.
Taknado — авторы целого ряда граффити. Наиболее известные из них при этом расположены не в Новосибирске, а в Екатеринбурге — например, гигантская банка сгущёнки, в которую превращена большая цистерна.
Сейчас в Новосибирске большая часть известных граффити — это коммерческие проекты. Так целый ряд застройщиков заказывает большие рисунки на стенах, чтобы придать своим домам необычный вид. А самые известные городские граффити «Я из Сибири» были заказаны владельцем одноименного бренда одежды. Недавно часть этого рисунка сначала завесили рекламным баннером, а потом — закрасили серой краской.
ngs.ru: последние новости
«Много наговорил, сказал лишнего» «Я страшная женщина» Коллега, наливайте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение