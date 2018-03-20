Новосибирцы начали шить одежду с работами известных граффитистов

Новосибирская компания «Иголкин» начала торговать одеждой с рисунками художника из группы Taknado, известной своими граффити.

Как рассказал корреспонденту НГС один из совладельцев компании Алекс Иголкин, на свитшотах и футболках — принты художников, работающих под псевдонимами Ivan'a Fans'a и Василий LST.

«Мы давно дружим. Я как-то увидел эти рисунки в альбоме, и мы решили попробовать сделать из них принты для нашей одежды», — рассказал Иголкин.

Сами свитшоты, футболки и толстовки шьются в ателье в Кировском районе, принты наносятся в специальной мастерской, а готовые вещи продаются через магазины авторской одежды. В Новосибирске у «Иголкина» небольшой магазин в лофт-парке «Подземка».

Алекс Иголкин добавил, что раньше занимался только шелкографией, покупая готовые вещи без рисунков, но после падения курса рубля шить одежду самостоятельно оказалось более выгодно.

Taknado — авторы целого ряда граффити. Наиболее известные из них при этом расположены не в Новосибирске, а в Екатеринбурге — например, гигантская банка сгущёнки, в которую превращена большая цистерна.

Сейчас в Новосибирске большая часть известных граффити — это коммерческие проекты. Так целый ряд застройщиков заказывает большие рисунки на стенах, чтобы придать своим домам необычный вид. А самые известные городские граффити «Я из Сибири» были заказаны владельцем одноименного бренда одежды. Недавно часть этого рисунка сначала завесили рекламным баннером, а потом — закрасили серой краской.