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Яркий фасон заставляет ухмыльнуться
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Яркий фасон заставляет ухмыльнуться 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В метрополитене частенько встречаются люди странной внешности. Их стиль в одежде может быть продиктован традициями некой субкультуры или желанием эпатировать публику.
Сегодня на станции метро «Новослободская» наблюдал красноречивую картину. Из вагона вышел худощавый парень весьма оригинального вида — приталенные темные рваные джинсы, крашеные волосы, ботинки с шипами на высоких каблуках. На его лице в тот момент было написано, что он самый обаятельный и привлекательный человек на земле, который своим светлым образом озаряет темное пространство вестибюля. Мимо него проходит мужик, обычный работяга. Я подозреваю, что в тот момент его сознание было не готово столкнуться со столь «прекрасным» объектом. Проходя, он обернулся и пронзил его гневным взглядом. Настолько ему чужды «современные» образы в одежде.
Попадая в метро, и правда порой оказываешься на неделе моды. Здесь тебе и штаны цвета хаки, и приталенные пальто с красным шарфом, шапки всех фасонов и расцветок. В столице принято одеваться ярко, экстравагантно, следить за последними тенденциями в мире моды. Но порой желание выделиться из толпы приводит к катастрофическим результатам.
Интернет пестрит фотографиями с чемпионами оригинальности. К примеру, пассажиры запечатлели мужчину в килте и шапке, стилизованной под голову оленя.
Еще одна героиня — девушка в брюках настолько золотого цвета, что любой якутский слиток обзавидуется. В вагоне можно столкнуться и с киногероями. Один Дарт Вейдер из «Звездных войн» чего стоит. Сталин, Ленин, Петр I тоже становились гостями нашего метро.
Возможно, вы скажете, что я брюзга. Отнюдь, я не против ярких образов. Но во всем должна быть мера. Просто некоторые наряды граничат со здравым смыслом и не вызывают никаких эмоций, кроме недоумения и желания ухмыльнуться.
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