Невеста Роналду после родов сменила откровенные платья на яркие брюки с высокой талией 

На церемонию вручения премий Quina Awards в Лиссабоне Криштиану Роналду и Джорджина Родригес пришли вместе. Для этого выхода в свет Джорджина выбрала черный топ, на который набросила пиджак, и красные расклешенные брюки с высокой талией. Криштиану, которому досталась премия «Игрок года», выбрал классический костюм-тройку и узкий галстук. После рождения дочери в ноябре прошлого года во время светских выходов Родригес стала отдавать предпочтение именно такому стилю одежды. Вот она на именной вечеринке Роналду в декабре прошлого года: Похоже, несмотря на удачные селфи с плоским животом, Джорджина Родригес все еще не уверена в своей фигуре и прячет послеродовые недостатки под высокой линией брюк — а ведь раньше она предпочитала откровенные платья с вырезами и радикальные мини! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Global Look Press