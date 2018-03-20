Ещё
Невеста Роналду после родов сменила откровенные платья на яркие брюки с высокой талией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невеста Роналду после родов сменила откровенные платья на яркие брюки с высокой талией 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
На церемонию вручения премий Quina Awards в Лиссабоне Криштиану Роналду и Джорджина Родригес пришли вместе. Для этого выхода в свет Джорджина выбрала черный топ, на который набросила пиджак, и красные расклешенные брюки с высокой талией. Криштиану, которому досталась премия «Игрок года», выбрал классический костюм-тройку и узкий галстук. После рождения дочери в ноябре прошлого года во время светских выходов Родригес стала отдавать предпочтение именно такому стилю одежды. Вот она на именной вечеринке Роналду в декабре прошлого года: Похоже, несмотря на удачные селфи с плоским животом, Джорджина Родригес все еще не уверена в своей фигуре и прячет послеродовые недостатки под высокой линией брюк — а ведь раньше она предпочитала откровенные платья с вырезами и радикальные мини! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Как отличить дизайнерскую вещь от подделки: 5 явных признаков Эмили Ратаковски подобрала себе новый парфюм Как Ляйсан Утяшева выглядит в домашней одежде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение