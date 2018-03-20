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Воронежцы устроят дефиле в народных костюмах
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Воронежцы устроят дефиле в народных костюмах 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
В Семилукском ДК пройдет необычное шоу — конкурс-дефиле народного костюма «Душевные наряды».
30 марта здесь соберутся коллективы из 16 районов области, чтобы показать гостям историю родного края через народный костюм. Жюри оценит образы участников в четырех номинациях: «Этнографический костюм», «Реконструкция Воронежского костюма», «Сценический костюм», «Свременный костюм с элементами традиционного».
Само дефиле пройдет необычно — модели устроят на сцене тематические инсценировки с фольклорными песнями.
А в фойе ДК пройдет выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества. Там можно будет купить уникальные вышивки, традиционные украшения из бисера, войлочные изделия.
Открытие запланировано на 13 часов.
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