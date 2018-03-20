Воронежцы устроят дефиле в народных костюмах

В Семилукском ДК пройдет необычное шоу — конкурс-дефиле народного костюма «Душевные наряды».

30 марта здесь соберутся коллективы из 16 районов области, чтобы показать гостям историю родного края через народный костюм. Жюри оценит образы участников в четырех номинациях: «Этнографический костюм», «Реконструкция Воронежского костюма», «Сценический костюм», «Свременный костюм с элементами традиционного».

Само дефиле пройдет необычно — модели устроят на сцене тематические инсценировки с фольклорными песнями.

А в фойе ДК пройдет выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества. Там можно будет купить уникальные вышивки, традиционные украшения из бисера, войлочные изделия.

Открытие запланировано на 13 часов.