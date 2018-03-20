Рэйн Дав: модель, разрушившая стереотипы

«Я не трансгендер, потому что слова „гендер“ нет в моём словаре. Я не трансексуал, потому что я люблю своё тело. Я считаю, что мы все уникальны».

Высокая, с пронизывающим мрачным взглядом и по-мужски строгими чертами лица, Рэйн Дав выглядит так, словно ей судьбой предназначено быть моделью. Но, в прошлом студентка-генетик, она случайно оказалась в модельном бизнесе, когда, проиграв спор во время футбольного чемпионата, отправилась выполнять желание подруги:

«Она отправила меня на кастинг в Calvin Klein. Я пришла, но мне сказали, что я ошиблась днём, — рассказывает Рэйн. — Тогда я пришла на следующий день и узнала, что меня пригласили на кастинг для рекламы мужского нижнего белья. Они приняли меня за мужчину».

Дав не оскорбилась, а решила попробовать. И это стало началом её блестящей карьеры.

Рэйн (да, это её настоящее имя) рассказывает, что в детстве никогда не воспринимала себя андрогином. Вместо этого она считала себя просто «страшной». Выросшая на маленькой ферме, крепкая широкоплечая Даниэль (тогда она использовала своё второе имя) была выше всех в классе и всегда отличалась от своих сверстников. Родители называли её Дэнни в надежде, что одноклассники не будут смеяться над её полным именем.

В третьем классе Рэйн подхватила вшей. Волосы пришлось сбрить «под ноль». Мама Дав боялась, что теперь никто не поймёт, что она девочка, поэтому стала одевать дочь в яркие платья. Одноклассники прозвали Рэйн Tranny Danny (можно перевести как «Трансуха Дэнни» — прим. ред.), но девочку это не задело. «Я просто не знала, что это значит. Я думала, что это кто-то, кто любит поезда и всё, что с ними связано. Я даже попросила маму купить мне шапочку как у машиниста, чтобы поддержать шутку. Только в седьмом классе мне объяснили, что на самом деле значит Tranny Danny».

В том же году Рэйн узнала, что кроме физического пола человек обладает ещё и гендером. «Гендер — это то, как ты себя ощущаешь, какую одежду носишь, как говоришь, как держишь себя в обществе, какой вид энергии ощущаешь в своём теле».

В будущем именно это помогло Рэйн принять себя такой, какая она есть.

По достоинству оценить особенности своей внешности Рэйн удалось на службе в пожарной части. «Я жила в колорадской глуши, и мне действительно нужна была эта работа. Когда коллеги предложили мне оценить [внешность] проходящих мимо девушек, я поняла, что они считают меня мужчиной. Мне не хотелось становиться „страшной девчонкой“ в полностью мужской компании, так что я поддерживала эту иллюзию целых 11 месяцев». После этого Рэйн провозгласила себя гендерной капиталисткой и стала использовать андрогинную внешность в свою пользу. Благодаря ей она успешно обходила гендерные предрассудки и успела попробовать себя во множестве разных специальностей, начиная от няньки и заканчивая ландшафтным дизайнером.

Теперь Рэйн — успешная модель, не ограниченная гендерными рамками. Она может демонстрировать и женские, и мужские коллекции на самых крупных показах мира. Кажется, что в повседневной жизни Рэйн предпочитает мужскую одежду, но не спешит отказываться от платьев.

«Когда я надеваю мужскую одежду, я получаю возможность пользоваться всеми привилегиями статуса молодого симпатичного белого парня. Если я надеваю платье и уверенно иду в нём по улице, люди считают меня вызывающей. Были те, кто преследовал меня до самого дома. Однажды меня даже ограбили. В платье я чувствую себя могущественнее, но в мужской одежде просто удобнее. Тогда я могу не заморачиваться и сосредоточиться на том, чем я, собственно, занимаюсь в данный момент».

Однако Рэйн признаётся, что выступать в женской одежде ей сложнее. «В мужском костюме я просто присяду на пол — и получится отличный снимок. Но в женской одежде нужно обязательно выделять грудь и задницу, надувать губки… Эти мелочи просто бесят, с ними я не чувствую себя до конца собой. Поэтому съёмки в женской одежде для меня сродни вызову. А вот в мужской одежде сниматься просто комфортнее».

Рэйн считает себя активисткой. Своими действиями она надеется изменить само восприятие одежды и человека, который её носит:

«Мне кажется, это просто другой род протеста. Женщины заслуживают равноправия не только следуя по мужским стопам. Женщины должны выступать такими, какие они есть. Вот что я пытаюсь донести: мы не должны разделять одежду на женскую и мужскую. Она должна быть просто человеческой. Приспособленной под анатомические особенности, но не выделяться этим».

В инстаграме Рэйн выкладывает коллажи фотографий в женской и мужской одежде одного цвета и стиля, снятые в одном и том же месте, чтобы показать, насколько восприятие человека обществом зависит от фасона одежды, которую он надевает. На некоторых из них «женщину» от «мужчины» отличает только обувь, поза и расстёгнутая пуговица. Таким образом Рэйн стремится донести до общества идею о гендерной нейтральности: какой бы ни была обёртка, гораздо важнее тот, кто находится внутри:

«Мои возможности не зависят от моей одежды. Не важно, что я надену, и мой ли это будет выбор. Я гарантирую, что всё равно останусь собой. Потому что я не позволю одежде заковать меня в кандалы стереотипов».

Однако Рэйн надеется, что однажды люди перестанут считать её особенной и смелой. Она мечтает, что со временем гендер перестанут определять по одежде, и в первую очередь будут видеть человека, а не его пол. «Нас не должно шокировать то, что мужчина надел платье. Мы должны посмотреть на него и подумать: „Отлично выглядишь!“

Сообщение Рэйн Дав: модель, разрушившая стереотипы появились сначала на Умная.