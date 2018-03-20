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Что покупать во второй коллекции UNIQLO и британского дизайнера Джонатана Андерсона?
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Что покупать во второй коллекции UNIQLO и британского дизайнера Джонатана Андерсона? 

Собака 5 часов назад
Фото: Собака
Мы еще не дождались весну, а UNIQLO уже призывают лето: бренд показал все вещи из второй коллаборации с Джонатоном Андресоном, вдохновленной британскими пляжами и субкультурами 50-х.
Полосатые рубашки, платья из легкого хлопка, мужские и женские джинсы, чиносы песочного цвета, панамы из денима (самый модный аксессуар сезона!) и джемперы с чайками (хотя Петербургу привычнее бакланы) — все точь-в-точь как в романтичных ретро-лентах. 30 вещей с символикой обоих брендов и в разных оттенках можно без примерок складывать в чемодан и отправляться на родину Андерсона — в контрастный и атмосферный Белфаст.
Продажи коллекции в онлайн и оффлайн-магазинах (в том числе и в Петербурге, в ТРЦ «Галерея») начнутся 19 апреля. Ветровки, сорочки, вместительные сумки и хулиганские полосатые носки будут стоить от 299 до 4999 рублей.
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