Как сочетать ткани и фактуры? Советы Вячеслава Зайцева

Советы Вячеслава ЗайцеваКак вам нравится меховой воротник на легком шелковом костюме? А отделанный парчовой бейкой лацкан демисезонного пальто? Ах, не нравится? Мне тоже. Потому огромное внимание за всю свою творческую жизнь я уделял тканям, из которых делал свои модели. В последние годы я полностью убедился: новое слово в моде невозможно сказать при помощи силуэтов и форм — все, что только можно, уже придумано. Поэтому заявить о себе современные кутюрье могут только «выдумывая» новые ткани или по-новому обыграв традиционные, всем нам хорошо известные. В советские годы, естественно, я пользовался только материями отечественного производства, и, кстати, был ими очень доволен. Прекрасные летние платья и сарафаны шил из ивановских ситцев, хлопка и маркизета, из шелка. Жоржеты в полосочку, клетку, горошек, с такими своеобразными графическими цветами эти ткани особенно мне нравились.

Если говорить о моих привязанностях, то я люблю все ткани. Если они эстетически совершенны, если обладают пластикой, которая влияет на мое художественное видение и заставляет меня создавать новые формы, то я их люблю. Я работаю для русских женщин, живущих в прохладном климате, поэтому чаще имею дело с плотными тканями, идущими на пальто и костюмы. Это драп, тонкие и уплотненные фланели, прекрасные ткани типа кашемира, хороша также «верблюжка» или какие-нибудь другие дополняющие ткани натурального волокна. С огромным уважением отношусь к всевозможным пестротканям, жаккардам, но понимаю, что наши люди любят долговечные гладкие материалы. Ведь мы не можем себе позволить менять пальто каждый сезон, значит, надо исходить из того, что вещь шьется на несколько лет, поэтому естественно, что объемный буклированный материал такой долгой носки не выдержит. И учитывая, что пальто покупается на пять-шесть лет, в моих моделях присутствует некий элемент стабильности и «немодности», продиктованный пониманием человеческих возможностей. Может быть, этим можно объяснить, что из года в год мои коллекции претерпевают изменения в деталях, не меняя форму в корне.

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Учитывая склонность русских женщин к полноте, я предлагаю им пальто трапециевидной формы или прямые, вальяжные большие пальто спортивного типа, иногда приталенные или полуприлегающего силуэта, которые прекрасно смотрятся в драпе, фланели. Всю жизнь, воспевая гармонию и красоту человеческого тела, я до тонкостей стараюсь продумать мою модель в целом. Если мы хотим тактично, скорректировать недостатки фигуры, излишнюю полноту, лучше всего использовать струящиеся полотна: крепсатен, шерстяные и полушерстяные крепы, вискозу. Добавление вискозы и ацетата в натуральные ткани — шелк, хлопчатобумажные и льняные ткани дают прекрасные результаты. У такой материи появляется масса новых достоинств. Например, чистый лен — он имеет неопрятный вид — страшно мнется. Один раз сел — потом идти дальше даже неудобно. Вот все и делают вид, что это так модно. Ничего подобного! Одежда всегда должна быть отутюжена, а добавление вискозы как раз и дает возможность опрятно выглядеть в льняной ткани в течение всего дня.

Как-то на одном из показов мод в Париже я заметил, что формы особенно не меняются, зато в тканях — очень много нового. Появляются объемные материи, как бы выходящие за плоскость, с всевозможными вкраплениями, скажем, в виде фольги или соломы, стекла или металла. Это даже трудно объяснить словами, но смотрится такая модель совершенно по-новому. Фольга, которая помогает сохранять линии: то есть не нужно придумывать, ничего подкладывать в платье, оно само при помощи этих инородных вкраплений будет держать форму, если ты его сомнешь — оно застынет именно в таком состоянии. Наличие тканей-компаньонов сегодня помогает художникам придумывать все время что-то новое при малых затратах. Ткани-компаньоны, например, три-четыре вида одного материала в разную клетку — от самой крупной до буквально пунктира. Из всего этого создается ансамбль — жакет, платье, жилет, брюки. Возникает невероятная иллюзия многоцветия только за счет масштаба рисунка. Или: из многоцветной ткани вынимается ряд нитей дальше — больше, и наконец, с какого-то определенного места она становится просто однотонной. Но и привычные нам общепринятые материалы забывать не стоит. Чтобы платье было «теплым», хорошо смотрелось на вас, рекомендую шерстяной трикотаж или мягкое шелковое трикотажное полотно с вискозой или полиэстером. Эти ткани прекрасно драпируют фигуру и при удачном крое маскируют все ее недостатки. Из таких тканей хорошо шьются платья-блузоны, юбки.

Знаю, что любая женщина мечтает о строгом английском костюме: мода на него никогда не пройдет. Для этого подойдет жаккард с вкраплением золотой или серебряной нити — это сейчас очень заманчиво. Или просто цветной нити, но обязательно блестящей. Это и сохраняет строгий стиль костюма, и в то же время смотрится очень нарядно. Из такой же ткани прекрасно смотрится вечернее платье, приталенное, чисто вытачанная горловинка или трапециевидный силуэт, если у вас широкие бедра.

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Прекрасно выглядит бархат для праздничного костюма. К нему, как вы знаете, надо относиться очень бережно. Одно неуклюжее прикосновение — и остаются замасленные пятная, нарушается структура ткани, и ничем ее не восстановишь. Это царственная ткань, но рассчитана на человека аккуратного, понимающего ее специфику. Бархат — ткань с большим внутренним содержанием: она может либо поднять тебя, либо уничтожить. Бархат имеет как бы свою «личную» жизнь и выборочно относится к индивидууму. Все зависит от чувства меры. Очень красиво смотрится бархат в комбинации с шифоном: прозрачные вставки выглядят очень пикантно. Иногда можно поиграть шелком или отделкой из меха. Прелестно смотрится кружевное полотно. Например, жакеты поверх маленьких платьев. Конечно, чтобы не торчали бретельки, подкладка и прочие мелочи. Все должно быть очень аккуратно. Великолепно выглядят рукава из кружевного полотна. Все ткани хороши, у каждой есть множество достоинств. Я всегда считал и сейчас утверждаю: нет плохих тканей, есть, к сожалению, плохие художники.

Модная азбука от Вячеслава Зайцева: советы женщинам всех возрастов