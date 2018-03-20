5 необычных и очень стильных луков от звезд Instagram

Аннабель Флер (@vivaluxuryblog, 730 тыс. подписчиков)

Известная всем блогер и дизайнер обуви Аннабель Флер постоянно радует своих поклонников красивыми фотографиями и стильными нарядами. Нам очень понравился один из ее недавних луков — серый костюм в клетку. Мы оценили необычный фасон брюк — джоггеры с резинкой внизу. Девушка сочетает такой костюм с белыми туфлями и беретом. Конечно, она же в Париже фотографируется.

Исайя Элей (@elaisaya, 110 тыс. подписчиков)

Эту двушку часто сравнивают/путают с еще одной уроженкой Амстердама — Негин Мирсалехи. Девушки и правда очень похожи внешне: у обеих шикарные густые волосы и безупречный вкус. Исайя, кстати, не брезгует одеждой и аксессуарами из масс-маркета, поэтому повторять ее луки проще простого.

Ирма Оганова (@hey_irma, 256 тыс. подписчиков)

Еще одна наша девчонка в рядах самых стильных инстаграмеров. Ирма обладает отменным вкусом и любит делиться советами и мнением со своими подписчиками. Девушка делится подборками стристайла со своими подписчиками, а мы черпаем вдохновение в ее луках. Например, этот ее аутфит привлек нас тем, что Ирма собрала в образе довольно простые вещи, но вместе они создали отличную картинку.

Кристи Тайлер (@nycbambi, 212 тыс. подписчиков)

Студентка из Нью-Йорка ведет очень красивый Instagram. Кристи регулярно постит фотографии своих нарядов, а также снимки ее очень крутой комнаты и архитектуры Нью-Йорка. Свой недавний лук девушка создала при помощи костюма из белого денима, черных полусапожек и берета. Этой весной обязательно нужно сделать что-то подобное!

Тесса Бартон (@tezzamb, 411 тыс. подписчиков)

А от фотографий этой красотки мы просто в восторге. Во-первых, это почти произведение модного искусства. Тесса любит обрабатывать фотографии и всегда ищет новые и очень красивые локации. Помимо самого фото, нам понравилось и платье на девушке: нежно-голубое миди с воланами — настоящий тренд весенне-летнего сезона. Можно попробовать добавить к образу шляпу, как это сделала модный блогер. Посмотрим, что у нас получится.