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«Мы разработали собственную коллекцию»: у Lil Peep появится фирменный магазин
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«Мы разработали собственную коллекцию»: у Lil Peep появится фирменный магазин 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Похоже, что у певца Lil появиться фирменный магазин, и у поклонников будет возможность купить коллекцию, созданную музыкантом. марта в официальной учетной записи публикуется фотография, где репер держит записку, на которой написано: «Lil».
Место съемки — Лос-Анджелес. Это может означать, что магазин будет где-то в городе.
Два дня назад креативный директор, Sus, поделился снимком, на котором изображен новый товар. «Мы разработали собственную коллекцию и закончили ее накануне тура», — писал он. «Я никогда не видел, чтобы он так волновался. Его цель-ворваться в моду». продолжил: «Я так благодарен ему, что он решил разделить это видение со мной, но мне очень грустно, зная, что он умер до того, как коллекция была закончена».
«Спасибо, Пип за то, что ты так много сделал», — писал креативный директор
Смерть в возрасте года стала шоком для музыкального сообщества. Предполагая передозировку, брат музыканта Оскар недавно сказал, что смерть была случайной: «Он был очень доволен тем, кем был в жизни».
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