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Актриса Галь Гадот стала амбассадором Reebok
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Актриса Галь Гадот стала амбассадором Reebok 

The Challenger 3 часа назад
Фото: The Challenger
Комментируя выбор Галь Гадот в качестве амбассадора, вице-президент Reebok Тодд Крински отметил: в компании «считают, что потенциал человека безграничен, и активно сотрудничают с женщинами, которые предпочитают действовать, а не стоять на месте». По мнению Крински, Гадот, чья «твёрдость духа и природное лидерство уже покорили миллионы людей», может стать для девушек по всему миру примером и источником вдохновения. Фото: Reebok Фото: Reebok Фото: Reebok
Галь Гадот
актриса, амбассадор Reebok — Моя мама была учителем физкультуры, поэтому я с детства привыкла к активному образу жизни. Благодаря фитнесу и регулярным тренировкам я стала не только сильной и выносливой, но и уверенной в себе. И я даже представить себе не могу лучшего партнёра для сотрудничества, чем Reebok, бренд, который помогает девушкам чувствовать себя супергероями каждый день. В 2017 году к команде Reebok присоединились актриса и модель Нина Добрев, которая стала лицом новой технологичной коллекции Reebok x Les Mills, и певица Ариана Гранде. В этом сезоне героинями новой кампании «Классика. Навсегда» стали модель Джиджи Хадид и певица Тейана Тейлор, а в России в лукбуке главной кампании «Жизнь — в движении» снялась актриса Равшана Куркова. Статьи по теме Галь Гадот: слишком худая для супергероини Равшана Куркова стала новым амбассадором Reebok Ариана Гранде стала новым амбассадором Reebok Нина Добрев стала амбассадором Reebok x Les Mills
Запись «Актриса Галь Гадот стала амбассадором Reebok» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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