Нижегородские дизайнеры покоряют мировой подиум

«Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я», — уверял гуру высокой моды Ив Сен-Лоран.

Прошли годы, но творения модного дома этого известного француза не перестают появляться на обложках журналов, а о сумочке с заветным логотипом YSL мечтает едва ли не каждая представительница слабого пола. Сен-Лоран прошел путь от ассистента модельера до владельца собственного лейбла. За время своей карьеры он создал тысячи уникальных нарядов и осчастливил миллионы женщин.

Сегодня, когда рынок одежды перенасыщен, а мировым подиумом правят бренды с почти вековой репутацией, молодому дизайнеру особенно трудно занять место под солнцем. Но нижегородских модельеров это не страшит, и они отправляются на международный конкурс Pisa Fashion Days в Италию, чтобы представить свои коллекции искушенной европейской публике.

19 марта состоялся показ, на котором дизайнеры презентовали нижегородской общественности новые образы. В бутике ROSSA собрались модельеры, владельцы шоу-румов, модели и журналисты.

Всего представлять Нижний Новгород на Pisa Fashion Days будут шесть участников. Палитра элементов одежды в коллекциях конкурсантов разнообразная: от вечерних платьев до верхней одежды.

Модельеры, получив положительную оценку экспертов, успешно прошли отборочный этап конкурса. Кроме того, такое большое количество участников — шесть человек — заявлено только от Нижегородской области.

Одна из конкурсантов, дизайнер меховых изделий Наталья Третьякова , поделилась с корреспондентом ИА «В городе N», что, несмотря на внушительный масштаб конкурса, она настроена на высокий результат.

Коллекция Натальи выполнена в приятных пастельных тонах. «Весна — это время пробуждения, красоты, всего легкого и воздушного. Мне хотелось показать, что мех необязательно должен быть коричневым или черным, поэтому я решила использовать необычные оттенки для своих моделей», — пояснила модельер.

Председатель нижегородского отделения союза дизайнеров России Ольга Рыхлова сообщила, что победители Pisa Fashion Days получат путевки на неделю моды в Милан.

«Для дизайнера показ — это своеобразное подведение итогов большой работы, поскольку каждая коллекция создается в течение нескольких месяцев. Нижегородские дизайнеры уверенно продвигаются на мировые подиумы. Кроме того, если раньше мы основной задачей ставили заявить о себе, то сейчас на передний план выходит бизнес-миссия», — отметила Ольга.

Фестиваль моды Pisa Fashion Days состоится 23–25 марта в Италии. Победители конкурса смогут выиграть денежные гранты, стажировки у ведущих дизайнеров и в итальянских школах моды, сертификаты на ткани от текстильных и производственных фирм, а также ценные призы от известных фирм-партнеров конкурса.

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