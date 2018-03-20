Новинки климатического оборудования: обзор выставки «Мир Климата 2018»

Традиционно много места на экспозиции занимают системы кондиционирования. Производители сплит— и мультисплит-систем регулярно обновляют свои коллекции, совершенствуя электронику и дизайн.

Бренд: Daikin

Вот, например, новинки от Daikin. Модель FTXA-AW/S/T, стильный кондиционер с рекордно низким энергопотреблением на хладагенте R-32. Сезонная эффективность А*** в режимах нагрева и охлаждения, компактный внутренний блок.

Бренд: Daikin

Сплит-система Daikin Freshzone с диапазоном поддерживаемой температуры от +12 до +18 С. Эта система предназначена для специального использования, например, для создания микроклимата в винных погребах.

Бренд: Electrolux

На стенде демонстрируется доступность всех узлов внутреннего блока кондиционера Electrolux к сервисному обслуживанию. Имеется возможность полной очистки и промывки элементов внутреннего блока.

Бренд: Royal Clima

Сразу несколько новых моделей среди кондиционеров Royal Clima. Можно отметить высокий класс энергосбережения А**, технологии улучшенного распределения воздушного потока 3D Auto Air, систему очистки воздуха плазменным ионизатором Cold Plazma.

Бренд: TCL Оригинальный дизайн внутренних блоков кондиционеров TCL — плавные, скруглённые линии, стилистика 50-х годов прошлого века.

Бренд: TCL А это уже новая и модная технология. В серии T-Music (TCL) инверторный кондиционер является одновременно и качественной акустической стереосистемой. Встроенная во внутренний блок акустика может быть подключена с помощью Bluetooth к мобильному устройству, находящемуся в радиусе до 10 м от кондиционера.

Бренд: Vakio

Бренд: Vakio

Любопытная отечественная разработка Vakio системы рекуперационной вентиляции. Проветриватель Vakio подаёт воздух в помещение, очищает и нагревает его, а затем выводит отработанный на улицу. Переключение приточного режима на вытяжной осуществляется за счёт поворота вентилятора вокруг своей оси, потребляет прибор всего 18 Вт.

Бренд: AUX Ну, и, конечно, кондиционеры для детских помещений со специфическим «детским» дизайном, с хорошо знакомыми героями мультфильмов.

Бренд: «Ретро»

Постоянные участники многих климатических выставок — коллекции радиаторов в стиле ретро.

Бренд: Hommyn

Популярное направление «умный дом в одной коробке» представлено техникой Hommyn. Здесь и камеры видеонаблюдения, и климатическая станция, и всевозможные датчики и сенсоры.

Бренд: Mitsubishi Electric

Настенные внутренние блоки инверторной сплит-системы серии «Премиум» от Mitsubishi Electric выполнены в тёмно-красном цвете. Уровень шума у этого кондиционера всего 19 дБ.

Бренд: TDM Неожиданно обнаружен стенд с электрикой — серия накладных и врезных электроустановочных изделий с дизайном, специально разработанным для деревянного домостроения.