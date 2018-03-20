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Новое имя в моде: бренд Vatnique, который выпускает только одну куртку — но зато какую!
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Новое имя в моде: бренд Vatnique, который выпускает только одну куртку — но зато какую! 

Собака 11 часов назад
Фото: Собака
На Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге в куртках Vatnique пришло сразу несколько гостей — в том числе режиссер-постановщик модных шоу Галина Голованова и фэшн-консультант Ален Энумба. Галя замешала оверсайзовый жакет с бархатной юбкой в пол и заправленной в нее рубашкой, а Ален вальяжно носил в руках, гордо показывая лейбл с транскрипцией. Vatnique получил свое название от самого тенденциозного предмета одежды в 20 веке, но создатели привязали к нему и другую интерпретацию. «Ватники — это люди с ограниченным, зачастую не по своей воле, мировоззрением», — объясняют они.
ДНК бренда складывается из трех определений: sustainable (устойчивое развитие), genderless (гендерное равенство) и ironic (ирония). Первое говорит об экологичном производстве курток (оно не причиняет вреда окружающей среде, а сама модель не изнашивается и «живет» долгое время), второе отвечает за отсутствие гендерных стереотипов (ватник могут носить и женщины, и мужчины), а третье относится к рекламным кампаниям марки. Она делает «партизанскую» рекламу, интегрированную в Google Street View и Google Translate, — с их помощью кажется, что Vatnique уже распространился в Нью-Йорке, Токио и Лондоне (а может, это действительно так?).
We deliver for You #Vatnique. Публикация от VATNIQUE (@vatniquecouture) 20 Фев 2018 в 5:23 PST  Купить куртку, которая существует в одном размере (но в нескольких цветах) и состоит из функционального экологичного утеплителя, можно за 15 000 рублей. Vatnique ведет продажи только через инстаграм и официальный сайт, который запустится совсем скоро.
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