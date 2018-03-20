Девять оттенков, которых стоит избегать после 40 лет, и альтернативы им

Ультрарозовый

Зрелые женщины в этом цвете выглядят как Барби-переростки, то есть нелепо. Окружающие автоматически приписывают даме в ярко-розовом низкий уровень интеллекта, даже если ее IQ выше среднего. Мужчины не воспринимают такую женщину всерьез и считают, что она инфантильна и подвержена эмоциям.

Креветковый цвет, бледно-лиловый цвет Альтернатива: пыльно-розовый, бледно-лиловый, креветковый (и мы даже рассказали, почему именно!) Темно-фиолетовый

Этот цвет подчеркивает круги под глазами и делает акцент на сосудистой сеточке на лице. На женщинах после 40 лет такой оттенок ассоциируется с увяданием. Особенно он не рекомендуется для официальных переговоров, так как создает впечатление о вас как о двуличном человеке. Также стоит учесть, что темно-фиолетовый цвет вынуждает мужчин закрываться, потому что наводит на подозрения о вашей склонности манипулировать окружающими.

Лавандовый цвет, цикламеновый цвет Альтернатива: фиалковый, сиреневый, лавандовый, цикламеновый молодят и добавляют в образ весеннюю свежесть. Темно-зеленый

Еще один оттенок, который отбрасывает нездоровую тень на кожу. В силу культурных ассоциаций его могут связывать с напыщенностью и погруженностью в себя. Мужчины могут интерпретировать этот цвет как нежелание строить отношения.

Изумрудный цвет, мятный цвет Альтернатива: мятный — это энергичный и расслабленный цвет, а изумрудный — самый элегантный среди зеленых оттенков, он символизирует роскошь и богатство (внутреннего мира в том числе). Огненно-оранжевый

Этот жаркий цвет подходит больше для молодежи. Он символизирует юношеский максимализм и в некоторой степени эгоизм. А еще он подходит для того, чтобы притягивать всеобщее внимание. На важных встречах женщины в огненно-оранжевом будут создавать впечатление не готовых к компромиссу. Мужчины считают, что этот яркий оттенок после 40 лет намекает на неестественность и склонность к театральным жестам.

Персиковый цвет Альтернатива: персиковый — довольно простой цвет для создания различных комбинаций. С ним сочетаются и бледные тона, и активные. Если хочется насыщенного цвета, то стоит выбрать медный оттенок. Коричневый

Землистые оттенки коричневого ассоциируются с рутиной, постепенным угасанием, старостью и даже нищетой. С ними надо быть предельно осторожными не только после 40, но и в любом возрасте. Мужчины называют его цветом, который свидетельствует о прагматичности женщины, ее медлительности и отсутствии любых романтических мыслей. В целом женщины, в гардеробе которых преобладают подобные оттенки, воспринимаются как несчастливые. К тому же коричневый делает кожу тусклой и нездоровой.

Миндальный цвет, цвет пралине Альтернатива: миндальный, цвет кешью, цвет кофе с молоком, цвет пралине. Но их все равно нужно сочетать с яркими оттенками. Предлагаем примерить джемпер и юбку цвета кофе с молоком от VISÀVIS.

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В западных странах оттенки серого указывают на стабильность и процветание. В России частично из-за климатических условий и длительного серого межсезонья цвет приобрел негативную окраску. Он ассоциируется с мелкими чиновниками, офисным планктоном и жесткими бизнес-леди. Если вы не относитесь ни к одной из этих групп, то лучше исключить оттенок из своего гардероба. Женщинам после 40 он добавляет строгости и холодности. Мужчины считают поклонниц этого цвета унылыми и скучными.

Цвет серых пятен, цинковый оттенок Альтернатива: все оттенки с красивыми названиями: цинковый, цвет серых пятен и цвет голубого пара. Они служат прекрасным фоном для создания ярких комплектов.

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Имеется в виду total black look. Если черного слишком много на зрелой женщине, то ее по умолчанию записывают в страдалицы. Кроме того, темные волосы на фоне черной одежды кажутся тусклыми, а блики, которые цвет бросает на кожу, делают ее серой и вялой. Мужчины с опаской относятся к приверженкам образов total black после 40 лет, так как считают такое количество черного признаком депрессивности или скрытой агрессии.

Альтернатива: носить цвет ограниченно. Одного черного предмета одежды или аксессуара в ансамбле будет достаточно. Кипенно-белый

Белый подчеркивает все несовершенства: покраснения, пигментные пятна, синюшность, самые мелкие морщинки зоны декольте и шеи. С возрастом кожа нередко приобретает желтоватый оттенок, а кипенно-белый лишь подчеркивает этот факт.

Цвет водяной лилии, цвет слоновой кости Альтернатива: любой белый оттенок, который будет темнее цвета ваших зубов — цвет слоновой кости, жемчужный, цвет водяной лилии. Эти приглушенные оттенки идеально впишутся в любой аутфит. Кардиган жемчужного цвета от Milano Moda идеально впишется в ваш элегантный образ. Кардиган MARIA BELLENTANI от Milano Moda,

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В гардеробе этот яркий цвет выглядит немного навязчиво. Мы ведь уже сказали о возрастных изменениях в оттенке кожи? Выбрав лимонный, вы рискуете приобрести бледный и болезненный вид. Мужчинам может показаться, что перед ними слишком напористая и властная женщина.

Банановый цвет, янтарный цвет Альтернатива: медовый, банановый, янтарный, горчичный. Они привлекают внимание, но не приковывают его и не раздражают окружающих. Платье «Горчица» с кружевом от Sweet Lady​, от 4 190 руб.

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