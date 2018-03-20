Библиотеки Щербинки объявили Неделю детской книги

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Экскурсия для первоклассников пройдет 28 марта в Детско-юношеской библиотеке. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Ряд книжных выставок с изданиями, ориентированными на детей, подготовят в двух филиалах.

В здании Центральной библиотеки сотрудники подготовят экспозицию «Сказочная азбука» с коллекцией самых популярных среди подрастающего поколения книг.

В детско-юношеской библиотеке представят подборку книг и периодических изданий. Во время экскурсии 28 марта сотрудники подробно расскажут первоклассникам об архивах учреждения, лучших литературных коллекциях и о том, как можно получить читательский билет.