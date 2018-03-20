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Библиотеки Щербинки объявили Неделю детской книги
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Библиотеки Щербинки объявили Неделю детской книги 

Администрация городского округа Щербинка 10 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Экскурсия для первоклассников пройдет 28 марта в Детско-юношеской библиотеке. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.
Ряд книжных выставок с изданиями, ориентированными на детей, подготовят в двух филиалах.
В здании Центральной библиотеки сотрудники подготовят экспозицию «Сказочная азбука» с коллекцией самых популярных среди подрастающего поколения книг.
В детско-юношеской библиотеке представят подборку книг и периодических изданий. Во время экскурсии 28 марта сотрудники подробно расскажут первоклассникам об архивах учреждения, лучших литературных коллекциях и о том, как можно получить читательский билет.
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