10 трендовых солнцезащитных очков, которые можно носить уже сейчас

Покопавшись в весенних коллекциях модной оптики, мы нашли несколько трендовых очков, которые будут одинаково хорошо смотреться в «Инстаграме» и в жизни.

Классические авиаторы

Сложно найти форму более универсальную и полезную, чем авиаторы. Во-первых, она подходит любому типу лица, во-вторых, иной раз, эффективнее косметики скрывает недосып, в-третьих, всегда гарантирует классный снимок для Instagram.

Versace

Прямоугольные авиаторы

Если классические авиаторы вам наскучили еще прошлым летом, присмотритесь к их усовершенствованной форме. Оправы, близкие к прямоугольным, смотрятся уже не так привычно, зато очень стильно.

Stella McCartney

Кошачьи глазки

В этом сезоне оправы бесконечно модных очков cat eye стали еще тоньше. Теперь они не закроют половину лица, а только выгодно подчеркнут ваши лучшие черты. О чем еще можно было мечтать?

Gigi Hadid for Vogue Eyewear

Оверсайз-оправы

Любителям конспирации, напротив, подойдут безразмерные оправы. Но если вы всё же рассчитываете захватить хотя бы капельку внимания прохожих, подбирайте очки с дизайном побогаче.

Gucci

Узкие овальные

Овальная форма с приветом из прошлого века уже не первый сезон входит в ряды самых цитируемых. Возвели ее в культ модницы из «Инстаграма», они же подкинули идей эксплуатации на несколько лет вперед.

Ray Ban Широкие овальные

Более сдержанный вариант овальной формы можно легко носить с вечерними платьями, как делала Одри Хепберн в свои лучшие годы (а сейчас делает и Сьюзен Сарандон , кстати). Разумеется, никому не придет в голову вас осуждать, а лайки в Instagram прибудут как по расписанию.

Alaia

Круглые

Еще одна чрезвычайно инстаграмная форма очков — самый каноничный круг. А если уж наверняка хотите, чтоб подружки обзавидовались, отыщите экземпляр с цветными линзами (сработает на все сто).

Alexander McQueen

Ретрофутуризм

Еще одна любимая забава инстаграмных модниц — очень странные оправы. Как показывает множество звездных примеров, такие очки подходят всем, так что, просто выбирайте те, что больше нравятся.

Andy Wolf

Очки с мостиком

Мостик (особенно инкрустированный сверкающими камнями) добавляет плюс двести к солидности ваших любимых очков. Причем, трюк работает даже если сами оправы окрашены в легкомысленный леопардовый принт.

Dolce&Gabbana

Пластиковые оправы

Очевидный плюс таких оправ в том, что они буквально очень легкие на подъем, а значит носить аксессуар вы сможете практически не снимая. Кроме того, пластик и другие хозяйственные материалы в этом сезоне считают дико модными.

Saint Laurent