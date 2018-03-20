10 самых экстравагантных нарядов, которые видывали челябинские подиумы

На Челябинск надвигается масштабное модное событие «Платье города». Традиционные показы, где все «с иголочки» и «последний писк» пройдет 22 марта. Вот и «Хорошие новости» решили «быть в тренде» и разузнать, какими нарядами поражали город уральские модельеры в разные годы. Любуйтесь и поражайтесь вместе с нами.

Вот, например, свадебное платье-купальник. А что, удобно: и переодеваться не надо — расписались и сразу в свадебное путешествие к морю. Или это для пляжной регистрации?

А это, судя по всему, красная шапочка XXI века.

Сумку-подушку, пожалуй, оценит любая вечно не высыпающаяся мадам. Удобно: вздремнуть можно в любом месте.

Еще одна вещь «на все случаи жизни». Платье-пальто избавит от дум, в чем пойти, а если уж совсем отойти от эстетичности и подумать о практичности, то в сезон, пока не дали отопление, позволит выглядеть элегантно и не мерзнуть.

Образ женщины-дракона впечатляет. Смеет предположить, что если в таком прийти на первое свидание — результат будет сногсшибательным.

А на этот странно-очаровательный образ, возможно, дизайнера вдохновил какой-нибудь городской цветок.

Загадка природы, но головной убор и цепь навевают на мысли о Лукоморье, где «златая цепь на дубе том».

А вот и Русалка, по крайней мере, фасон платья именно такой. Только почему-то хвост на талии.

До концепции докопаться сложновато, но выглядит оригинально и воинственно.

Ну и напоследок: не только женская мода процветает в Челябинске.