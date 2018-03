Бритни Спирс стала лицом Kenzo

С тех пор как Бритни Спирс начала встречаться с горячим фитнес-тренером Сэмом Асгари, к тому же на двенадцать лет младше нее, певица изменилась до неузнаваемости: теперь в Instagram Бритни — видео с тренировок, пропаганда полезного питания и здорового образа жизни.

А как следствие — не только плоский пресс, но и возвращение имиджа хорошей девочки, который Бри утратила, пустившись во все тяжкие после развода с Кевином Федерлайном. Что же, угадайте, кто на днях попал в объектив Питера Линдберга, став лицом новой коллекции Kenzo!

Все верно — это Бритни, которую, несмотря на всю известность, никогда прежде не приглашали принять участие в съемках фэшн-кампейна люксового бренда.

Певица даже отметила, что сначала ей было очень непривычно позировать в вещах из новой коллекции на камеру: «Эта коллекция к тому же очень молодежная, поэтому я до конца не была уверена в себе. Но съемки проходили в дружественной обстановке, мы постоянно смеялись, и все прошло легко», — рассказала Спирс.

Переживать ей действительно не о чем: Бритни в отличной форме и на снимках выглядит сногсшибательно в ботфортах из денима, мини-шортах, куртках, кроп-топах и бейсболках. К слову, в Kenzo неслучайно выбрали в качестве нового лица марки икону стиля 90-х: коллекция, которую демонстрирует Бритни, отсылает нас к дебютной Kenzo Jeans, представленной в 1986 году. Ну а кому еще, как не исполнительнице хита Oops, I Did It Again, одеваться в деним с головы до ног?