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Кепки, тигры, джинсовые трусы и ботфорты: Бритни Спирс стала лицом новой ретро-кампании Kenzo
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Кепки, тигры, джинсовые трусы и ботфорты: Бритни Спирс стала лицом новой ретро-кампании Kenzo 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Бритни представила капсульную коллекцию Memento — ностальгический проект Kenzo, в котором переосмыслены модели из коллекций 1980-х. Кепки с широким козырьком, яркие принты с пальмами и тиграми, total denim включая трусы и ботфорты — все это невероятно идет суперстройной Спирс! Сама Бритни в беседе с Vogue вспоминает, что в 80-е, которые пришлись на ее детство, выглядела «ужасно». — вспоминает Бритни Спирс. А как тебе яркая ретро-одежда — захотелось летний look как у Бритни? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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