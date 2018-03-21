Откровенные фото Бритни Спирс снова попали в Сеть

Звезда нулевых, 36-летняя Бритни Спирс , стала лицом рекламной кампании Kenzo La Collection Momento No. 2, созданной в честь первых джинсов бренда, впервые представленных публике в 1986 году. Певицу по праву называют «королевой денима», так как данный материал является весомой частью ее сценического и повседневного стиля.

На одном из свежих снимков, опубликованных накануне в официальном «Инстаграме» марки, исполнительница предстала в укороченной джинсовой куртке, высоких сапогах, кепке и белье в тон. В комментариях пользователи Интернета выразили свой восторг фигурой Бритни, но нашлись и те, кто уличил авторов съемки в чрезмерном использовании фотошопа.