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Откровенные фото Бритни Спирс снова попали в Сеть
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Откровенные фото Бритни Спирс снова попали в Сеть 

WomanHit.ru 11 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда нулевых, 36-летняя Бритни Спирс, стала лицом рекламной кампании Kenzo La Collection Momento No. 2, созданной в честь первых джинсов бренда, впервые представленных публике в 1986 году. Певицу по праву называют «королевой денима», так как данный материал является весомой частью ее сценического и повседневного стиля.
На одном из свежих снимков, опубликованных накануне в официальном «Инстаграме» марки, исполнительница предстала в укороченной джинсовой куртке, высоких сапогах, кепке и белье в тон. В комментариях пользователи Интернета выразили свой восторг фигурой Бритни, но нашлись и те, кто уличил авторов съемки в чрезмерном использовании фотошопа.
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