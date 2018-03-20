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2000-е возвращаются: Бритни Спирс снялась в рекламе Kenzo
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2000-е возвращаются: Бритни Спирс снялась в рекламе Kenzo 

Собака 9 часов назад
Фото: Собака
Амбассадором Kenzo назначена Бритни Спирс: 36-летняя певица снялась в новом кампейне японского бренда. В съемке, которую провел фотограф Питер Линдберг, она позирует в костюме с фирменным принтом Bamboo Tiger, джинсовых ботфортах на шнуровке и свитшоте с оголенным пупком — все как в ее звездные нулевые!
Для поддержки рекламной кампании бренд запустил новый хештег #kenzolovesbritney, по которому можно найти бэкстейдж «миллениальной» съемки. А на Youtube-канале марки есть видео-отчет, который очень напоминает клипы молодой Бритни.
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