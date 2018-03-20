2000-е возвращаются: Бритни Спирс снялась в рекламе Kenzo

Амбассадором Kenzo назначена Бритни Спирс : 36-летняя певица снялась в новом кампейне японского бренда. В съемке, которую провел фотограф Питер Линдберг, она позирует в костюме с фирменным принтом Bamboo Tiger, джинсовых ботфортах на шнуровке и свитшоте с оголенным пупком — все как в ее звездные нулевые!

Для поддержки рекламной кампании бренд запустил новый хештег #kenzolovesbritney, по которому можно найти бэкстейдж «миллениальной» съемки. А на Youtube-канале марки есть видео-отчет, который очень напоминает клипы молодой Бритни.