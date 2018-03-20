Что такое клош?

Клош — женская шляпка в форме колокольчика, за что она и получила свое название: «cloche» с французского переводится как «колокол» или «расклешенный».

Шляпку-клош придумала и создала модельер головных уборов Каролина Ребо в 20-х годах прошлого века. Почти 15 лет шляпка была популярной, под нее даже делали очень короткие стрижки! Поначалу клош носили сильно спуская на лоб, но потом тенденция изменилась — и края шляпы стали подворачивать.

Считалось, что если на шляпке-клош есть яркий бант, значит девушка свободна и ищет кавалера, плотно затянутый узел говорил о ее замужестве, а декоративная лента в виде стрелы значила, что дама свободна, но ее сердце занято.

В 2007 году, когда вышел фильм «Подмена», где главная героиня ( Анджелина Джоли ) носила именно клош, дизайнеры начали выпускать осенние и зимние коллекции этих головных уборов в самых разных вариантах. Позже модель была представлена в коллекциях брендов Marc by Marc Jacobs, Victor&Rolf, Peter Jensen, Pamella Roland, Ralph Lauren, Moschino.