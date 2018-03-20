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Что такое клош?
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Что такое клош? 

Я Покупаю 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Подмена"
Клош — женская шляпка в форме колокольчика, за что она и получила свое название: «cloche» с французского переводится как «колокол» или «расклешенный».
Шляпку-клош придумала и создала модельер головных уборов Каролина Ребо в 20-х годах прошлого века. Почти 15 лет шляпка была популярной, под нее даже делали очень короткие стрижки! Поначалу клош носили сильно спуская на лоб, но потом тенденция изменилась — и края шляпы стали подворачивать.
Считалось, что если на шляпке-клош есть яркий бант, значит девушка свободна и ищет кавалера, плотно затянутый узел говорил о ее замужестве, а декоративная лента в виде стрелы значила, что дама свободна, но ее сердце занято.
В 2007 году, когда вышел фильм «Подмена», где главная героиня (Анджелина Джоли) носила именно клош, дизайнеры начали выпускать осенние и зимние коллекции этих головных уборов в самых разных вариантах. Позже модель была представлена в коллекциях брендов Marc by Marc Jacobs, Victor&Rolf, Peter Jensen, Pamella Roland, Ralph Lauren, Moschino.
До сих пор шляпка-клош сохраняет свою актуальность, она сочетается со многими вещами в стиле ретро, сasual, бохо. Время от времени такую шляпку можно заметить на Виктории Бекхэм, Анджелине Джоли и Саре Джессике Паркер.
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