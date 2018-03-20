Цветочный бум и сумки-черносливы в новой кутюрной коллекции Tatyana Parfionova

В этот день рождения дизайнера и лауреата нашей премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяны Парфеновой цветов было больше, чем обычно. Ландыши, шиповники, вьюнки, нарциссы, ирисы, гвоздики, дельфиниумы, розы и гиацинты соединились в букеты на платьях из ее новой кутюрной коллекции.

Каждый из 21 наряда был расшит шелковыми нитями, аккуратными пайетками и мотивами флоры и фауны — помимо бутонов, на платьях возникли бабочки, стрекозы и разноцветные попугаи. Под ними и прозрачными эфирными тканями прятались однотонные комплекты белья и темные гольфы, а стилизовали эти ансамбли сумки-черносливы, позолоченные браслеты и пояса из тонких стебельков.