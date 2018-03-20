У российских футболистов появилась новая форма. Дизайнеры разочарованы

Новая гостевая форма российских футболистов, созданная специально к ЧМ‐2018, вызвала бурное обсуждение. Мнения разделились — кто‐то считает ее простенькой и скучной, а кто‐то — лаконичной и стильной. «360» обсудил футбольную форму с известными российскими дизайнерами.

Российские футболисты представили новую гостевую форму сборной, которую создали специально к чемпионату мира по футболу. Фотографии Алексея Миранчука , Антона Швеца и Федора Смолова в новой форме были опубликованы в официальном аккаунте национальной команды.

Гостевая майка выполнена в белом цвете с вкраплениями серого. На ней изображены герб Российской Федерации, а также логотип технического спонсора сборной России — компании Adidas, которая является разработчиком формы.

Дизайнеры компании отметили, что при создании этого комплекта вдохновлялись культурой уличного футбола.

Вдохновлена стилем улиц. Наша новая гостевая форма от @adidasrussia. Заказать свою уже можно по ссылке из профиля. #ясоздаю #СборнаяРоссии

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

20 Мар 2018 в 5:11 PDT «Просто к майке Adidas пришили герб»

Российские дизайнеры, которых «360» попросил прокомментировать новую форму, остались от нее не в восторге. По мнению большинства, она достаточно скучная.

Так, известный российский модельер Вячеслав Зайцев отметил, что форма вроде бы неплохая, но выполнена в очень банальных цветах. Дизайнер уверен, что стоило использовать более яркие расцветки.

Форма, собственно, неплохая. Единственное,

чуть-чуть

не для России, можно было выразительнее цвет найти. Очень банально по цвету. Хотя на ребятах хорошо смотрится

— Вячеслав Зайцев.

Дизайнер Маша Цигаль считает, что в форме нет ничего особенного — как будто взяли обычную футболку Adidas и пришили герб. Она добавила, что с созданием формы для сборной РФ лучше бы справились российские дизайнеры.

«Я бы не назвала это формой. Ничего плохого, но и ничего особенного. Просто к майке Adidas пришили герб. Я считаю, что и компания, и наша сборная может лучше. И непонятно, почему российские дизайнеры не одевают нашу сборную», — сказала она.

Встречаем нашу новую гостевую форму от @adidasfootball Закажи свою на сайте: https://t.co/8H2sIyoduQ #ясоздаю #СборнаяРоссии pic.twitter.com/7Hemt0bwzO

— Сборная России (@TeamRussia) 20 марта 2018 г.

Стилист и дизайнер Влад Лисовец отметил, что форма у футболистов невыразительная. Достаточно было бы добавить хотя бы одну яркую деталь — например, российский триколор, и форма бы смотрелась совсем

по-другому

Она простая, чистая, но не узнаваемая. Форма больше прозрачная, чем идентифицирующая наших спортсменов. В ней не хватает буквально одной детали, которая бы выделяла российских футболистов. Мне чуть-чуть

не хватило России во всем этом,

чуть-чуть

не хватило брутальности, харизматичности. Это форма для спортсменов без претензий

— Влад Лисовец.

Главный дизайнер и основатель бренда Zasport Анастасия Задорина , которая создавала одежду для российских олимпийцев, положительно оценила форму футболистов. Ей понравилось лаконичное и строгое сочетание цветов.

«Главное — форма спортсменам идет. Лаконичное сочетание цветов — белого, серого, синего — мне импонирует. Я уже говорила и продолжаю придерживаться мнения, что яркими должны быть победы и достижения, а не одежда спортсменов. Менять бы я ничего не стала, пожелаю нашей сборной удачного выступления на чемпионате, тем более он проходит в России. Как говорится, дома и стены помогают!» — прокомментировала она.

В ближайшее время сборная России проведет два товарищеских матча в рамках подготовки к мундиалю. 23 марта россияне сыграют с Бразилией, а 27 марта — со сборной Франции.