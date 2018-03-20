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Бейонсе утонула в золоте
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Бейонсе утонула в золоте 

Russianshowbiz.info 8 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
В очередной раз поп-дива Америки показала, насколько высоко себя ценит. На очередное светское мероприятие певица пришла в компании старшей дочери и супруга.
Бейонсе отличилась ярким и даже слишком вызывающим нарядом в виде золотой русалки. Облегающее телесное платье, расшитое золотым бисером, пайетками и более крупными декоративными элементами такого же оттенка, заканчивалось пышным золотым «хвостом».
В качестве аксессуаров к луку, который и так кажется чрезмерным, певица подобрала огромные висячие серьги и скромный тоненький золотой ободок, прикрепленный к распущенным волосам.
На празднике блистала в буквальном смысле слова и дочь исполнительницы. Девочка, подражая маме, надела на голову шапочку, расшитую золотом. Платье Блу Айви также отдавало металлическим блеском и не уступало в объеме маминому варианту.
Поклонники певицы не рискнули осудить подобный лук. В комментариях к постам в Инстаграм появились только многочисленные выражения одобрения и восхищения. Многие назвали такой наряд королевским.
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