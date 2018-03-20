«Бабушкин наряд»: в Сети обсуждают образ беременной Кирстен Данст на прогулке

Папарацци вновь застали врасплох беременную Кирстен Данст, гуляющую по улицам Лос-Анджелеса. Комментаторы в Сети решили, что «интересное положение» и странноватая одежда сильно состарили звезду Голливуда.

35-летняя Кирстен Данст долго скрывала свою беременность, однако в конце января все же стало доподлинно известно, что голливудская актриса ждет ребенка. С тех пор папарацци следят за артисткой, которая «радует» их своими несуразными нарядами. Недавно в Сети уже обсуждали появление Кирстен в свободном красном платье, которое придало ей не только лишний вес, но и прибавило возраста.

На этот раз история повторилась. В Сети появились снимки Кирстен Данст, живот которой заметно увеличился, а вот стиль практически не изменился. Актриса появилась на улицах Лос-Анджелеса в ярком платье с психоделическим принтом и черных ботинках. Но больше всего пользователей соцсетей удивил вязаный жакет коричневого цвета, который больше напомнил предмет гардероба пенсионерки, но никак не звезды Голливуда. Образ своеобразно «дополнили» отсутствие макияжа, немытые волосы, который звезда собрала в небрежный пучок. «Боже, ну что за бабушкин наряд?!» «Как бабуся из 70-х» «Почему все зарубежные звезды во время беременности напоминают неухоженные кактусы?»

«Выглядит на все 50, конечно. Странно для публичного человека так выглядеть» «Где она взяла этот ужасный жакетик? Еще и волосы грязные» При этом многие женщины, прочувствовавшие на себе прелести беременности, резонно заметили, что Кирстен еще неплохо выглядит. «Может ей настолько плохо, что вышла лишь бы выйти воздухом подышать» «Как вспомню, полтора месяца лежала на кровати с тазиком и на улицу выйти не могла. Так она ещё и отлично выглядит!» «Да у нее срок уже большой, надела, что удобно»