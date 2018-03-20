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Ева Мендес разрешает дочерям носить все, что они пожелают
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Ева Мендес разрешает дочерям носить все, что они пожелают 

Sunmag 8 часов назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В отличие от супруга Райана Гослинга, Еву Мендес редко когда увидишь при полном параде: большую часть времени 44-летняя актриса проводит в домашних заботах и за воспитанием детей, лишь изредка выбираясь на светские мероприятия. Но на днях Ева все же порадовала поклонников, презентовав в Нью-Йорке новую коллекцию одежды под названием The Eva Mendes Collection for New York & Company.
По мнению актрисы, работающие женщины всегда должны находить время для удовлетворения собственных потребностей и желаний, но ее саму почти постоянно преследует чувство вины. Об этом она рассказывала в интервью: «Я не знаю, как мне удается находить баланс. Внутри меня происходит постоянная борьба». Но за что Ева точно не переживает, так это за стиль трехлетней Эсмеральды и двухлетней Амады: «Слава богу, тут не о чем говорить. Они носят все, что хотят. У них есть на это право. Хотят весь день провести в пижаме или пойти в магазин в костюме — пожалуйста. Это легкая битва. А вот заставить их есть брокколи… Вот та битва, которую я хочу выиграть».
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