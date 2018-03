Ева Мендес разрешает дочерям носить все, что они пожелают 

В отличие от супруга Райана Гослинга Еву Мендес редко когда увидишь при полном параде: большую часть времени 44-летняя актриса проводит в домашних заботах и за воспитанием детей, лишь изредка выбираясь на светские мероприятия. Но на днях Ева все же порадовала поклонников, презентовав в Нью-Йорке новую коллекцию одежды под названием The Eva Mendes Collection for New York & Company.