Модные дизайнеры ищут поддержки у промышленников

В столице планируют создать фэшн-кластер — площадку для взаимодействия дизайнеров и промышленников. Об этом стало известно в ходе недавнего выступления главы городского Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Фурсина . В каком состоянии пребывает столичная индустрия моды и какие возможности кластер обеспечит отрасли, «ВМ» побеседовала с московским дизайнером Еленой Теплицкой

— Есть ли, по вашему мнению, будущее у российской индустрии моды и как можно оценить ее настоящее состояние?

— Исходя из текущей ситуации «завтрашний день» определенно есть у штучного пошива. Этим занимаются немало активных молодых людей, а также дизайнеров в возрасте, которые уже «набили шишки» невозможностью произвести большой тираж в хорошем качестве. Преимущество модельеров, специализирующихся на индивидуальном пошиве, заключается в том, что они работают на конкретную аудиторию. Как правило, на людей с нестандартной фигурой. Поэтому спрос всегда есть.

— Почему многие столичные дизайнеры начинают с шикарных подиумных коллекций и конструктивно сложных изделий, а потом переходят на безликие толстовки с принтом?

— Это погоня за производством «за три копейки» и ориентация на массовый рынок. Обратите внимание, до такого никогда не опускался Зайцев. Его бешеная «русскость» и цветовые решения, которые всегда находятся на грани китча, но никогда таковым не являются, — настоящая отвага. «Никогда не наденем, не купим, но восхищаемся», — думают гости его показов. Толстовки, конечно, значительно лучше продаются. Но назвать их авторскими язык не поворачивается.

— В чем заключается сложность тиражирования коллекций московских дизайнеров? Проблема в отсутствии производственных мощностей и сырья?

— Даже если рассматривать ситуацию в отрыве от этого фактора, хотя он и основополагающий, возникает проблема защиты авторских прав. Предположим, ты отдал свои модели на тиражирование подрядной организации. Лично следил за качеством швов, обработкой пуговиц, расходом материалов и соответствием всех параметров изделия установленным требованиям. Короче, «стоял над душой» у работников производства и сам выполнял роль технолога, чтобы обеспечить контроль качества.

Вроде бы все должно пройти гладко. Но нет. Как правило, компании, которые занимаются тиражированием, обслуживают нескольких дизайнеров параллельно. И, без тени сомнения, предлагают чужие модели другим заказчикам. Однако ситуация эта характерна не только для России. Бывает такое и в странах Европы.

— Нужны ли игрокам модной индустрии столицы и выпускникам столичных профильных вузов фэшн-кластеры?

— Разумеется. Нам необходимо образовывать сырьевую и производственную базу. Как минимум необходимы собственные производства текстильной и трикотажной промышленности. Почему итальянцы могут изготавливать лучший кашемир в мире? Почему японцы могут производить тончайший, легчайший, дышащий трикотаж для тела? У нас же полностью отсутствуют производители не только сырья и основных типов одежды, но даже аксессуаров. Привозить из-за рубежа приходится все: начиная от галстуков и заканчивая цветными носками и колготками. Да что там — нет даже металлических пуговиц и молний. Выпускникам столичных профильных вузов просто необходимо объединяться и сотрудничать, чтобы сделать первые шаги в сторону возрождения индустрии, погубленной после краха Советского Союза.

СПРАВКА

Елена Теплицкая окончила аспирантуру Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. Позже отучилась в Швейцарии. Уже 15 лет ее мужские и женские коллекции одежды pret-a-porte востребованы среди столичных модников, а яркие цвета, пышные силуэты и мягкие ткани обеспечивают узнаваемость как на отечественных, так и на итальянских показах.