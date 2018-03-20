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Постройневшая Бритни Спирс снялась в рекламной кампании Kenzo
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Постройневшая Бритни Спирс снялась в рекламной кампании Kenzo 

Instyle.ru 7 часов назад
Подзабытая даже самыми преданными фанатами поп-принцесса нулевых Бритни Спирс подружилась с модным домом Kenzo. А культовый фотограф Питер Линдберг улучил момент, поймав певицу в момент примерки вещей из коллекции Memento — второй по счету капсулы Kenzo, посвященной архивам марки.
Буйные принты, яркие свитшоты и бесболки пришлись Бритни очень к лицу. А короткий джинсовый топ — особенно, ведь благодаря ему стало очевидно: сейчас 36-летняя певица находится даже в лучшей форме, чем во времена своей бурной юности.
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