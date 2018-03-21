Татьяна Навка Дмитрий Песков и Татьяна Навка Татьяна Навка с дочерью Сашей Татьяна Навка с дочерью Сашей Татьяна Навка Фрагмент из мюзикла «Руслан и Людмила» Фрагмент из мюзикла «Руслан и Людмила» Татьяна Навка и Петр Чернышев Петр Чернышев Татьяна Навка и Петр Чернышев На протяжении почти десяти лет Навка принимала участие в различных ледовых шоу на телевидении, а после решила, что настала пора создать свой собственный проект, и девять месяцев спустя представила зрителям мюзикл на льду «Руслан и Людмила», основанный на одноименной поэме А. С. Пушкина. С 24 марта и по 1 апреля во дворце спорта «Мегаспорт» Татьяна Навка снова покажет зрителям свое грандиозное шоу. В преддверии этого события WMJ.ru лично пообщался с фигуристкой и узнал о том, как создавались роскошные костюмы главных героев, какую одежду она сама предпочитает в повседневной жизни, как к ее стилю относится муж, а также выведал секрет ее хороших отношений со старшей дочерью Сашей. Подробнее читай в нашем материале! О костюмах для шоу «Руслан и Людмила» Костюмы для шоу — это настоящее произведение искусства! Они сыграли важную роль в воссоздании сказочного мира поэмы А. С. Пушкина. Над созданием 120 ярких образов работало более 30 мастеров, причем большая часть всех деталей была выполнена вручную. О трудностях во время создания образов К каждому персонажу готовился эскиз, причем не один. Для Руслана, например, изначально было от руки нарисовано восемь-десять образов. Но самое сложное — это совместить фантазию и удобство, чтобы артисты могли не просто красиво смотреться на льду, но и свободно двигаться, выполнять сложнейшие номера. Это был достаточно долгий путь, но в итоге все получилось (улыбается). О пользе шопинга Я знаю, что сегодня многие занятые женщины прибегают к помощи стилистов. Я же обычно сама справляюсь c выбором одежды. Плюс не стоит забывать, что шопинг — это еще и отличное средство ненадолго отвлечься от дел и повседневных забот. К тому же я четко знаю, что мне нужно и что мне идет. О повседневном стиле в одежде В холодное время года, конечно, выбираю трикотаж. Хочется, чтобы было тепло и уютно. А вообще, люблю женственные вещи, предпочитаю платья и юбки. Мне нравится этакая элегантная классика. Но не стоит думать, что я из тех женщин, которые из дома выходят всегда при полном параде. Конечно, нет. Например, сейчас мы репетируем шоу «Руслан и Людмила», поэтому часто меня можно встретить в спортивном костюме. Об отношении мужа к своим нарядам Любой женщине хочется быть красивой всегда, особенно для своего мужа. Я не исключение. Однако все-таки предпочитаю не отвлекать супруга вопросами выбора нарядов. Он доверяет моему вкусу. Об общем гардеробе со старшей дочерью Сашей Гардероб у нас с ней практически общий. Правда, чаще всего Саша берет что-то из моей одежды, чем я из ее (улыбается). Но иногда я спрашиваю у нее совета по стилю. О секретах воспитания Саше я ничего не запрещаю. Просто всегда стараюсь объяснить как можно больше вещей. Запретный плод, как известно, особенно сладок. Дочь не ударяется в экстремальные эксперименты и не делает что-то наперекор родительской воле, потому что знает — я не тиран. Она сама чувствует меру, поэтому я за нее спокойна. О том, какими должны быть отношения между матерью и дочерью Саша мне как подруга: честная, понимающая и очень мудрая. В последнее время мы обсуждаем практически все: от одежды до любви, — и даже самые серьезные жизненные вопросы. Думаю, такими и должны быть настоящие отношения матери и дочери. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:пресс-служба, starface, instagram