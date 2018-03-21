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Татьяна Навка — откровенно об отношениях со старшей дочерью: «Она знает — я не тиран»
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Татьяна Навка — откровенно об отношениях со старшей дочерью: «Она знает — я не тиран» 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Татьяна Навка с дочерью Сашей Татьяна Навка с дочерью Сашей Татьяна Навка с дочками Татьяна Навка с дочерью Сашей Саша Жулина Саша Жулина Татьяна Навка с дочерью Сашей Татьяна Навка с дочерью Сашей Татьяна Навка с дочерью Сашей Саша Жулина У Татьяны Навки подрастают две дочери: 17-летняя Саша и трехлетняя Надя. Фигуристка очень гордится своими девочками и признается, что секрет воспитания в том, чтобы ничего не запрещать, а объяснять, как можно больше вещей. В особенности это касается ее старшей дочери. призналась Татьяна. К тому же, у нее с Сашей доверительные отношения, что позволяет ей обсуждать с дочкой практически все, начиная от одежды и заканчивая амурными делами. сообщила она в интервью WMJ.ru. Подробнее об отношениях Татьяны Навки со старшей дочерью и мужем, читай в нашем интервью. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, starface
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