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«Нашим везде холодно»: Лена Перминова в пальто гуляет по Марракешу
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«Нашим везде холодно»: Лена Перминова в пальто гуляет по Марракешу 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
В связи с затянувшейся зимой, которая все не отступает, многие россияне испытывают сильную ностальгию по жаркому лету. Устала мерзнуть и Елена Перминова, которая отправилась в знойное Марокко, правда, к купальнику модель захватила теплое пальто, чем весьма позабавила окружение.
Супермодель Елена Перминова уже делилась с поклонниками своей усталостью от московских холодов и непогоды, признаваясь, что в мыслях уже в жарком и солнечном лете. А потому неудивительно, что спустя некоторое время звезда опубликовала эффектные снимки своего отдыха в Марокко. Только вот гардероб модели, по мнению публики сети, не соответствовал окружающему миру.
«Марокко приветствовало нежным солнцем, его так сильно не хватало в морозильной Москве! Рада быть здесь!», — поделилась своим хорошим настроением Перминова, радуясь долгожданной жаре. Впрочем, несмотря на погоду, внешний вид Елены не сильно изменился — к изумлению почитателей по улицам государства Северной Африки модель расхаживала в длинном леопардовом пальто.
Оригинальный выбор одежды крайне позабавил поклонников, которые в жаркие страны берут только купальники и летние наряды. А потому многие сочли своим долгом выразить свое недоумение, надеясь, что получат внятное объяснение в ответ. «Чего вы в шубах? Там жарко же, 20 градусов» «А почему такая теплая одежда?» «Там холодно? Почему вы носите шубы?» «Странная одежда. Марокканские +20 — это жара» «Пальто супер! Только что в Марокко его взяли?» «Похоже, нашим везде холодно, и даже в Африке без пальто никак»
Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) 19 Мар 2018 в 12:26 PDT К слову, в этом году это не первый полет Перминовой в жаркие страны — ранее модель отдыхала в Мексике, и там ее наряды соответствовали температуре на улице. Более того, там звезда наряжалась не в дорогие обновки от кутюр, а в творения масс-маркета, причем совершенно этого не стеснялась.
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