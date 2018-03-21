«Нашим везде холодно»: Лена Перминова в пальто гуляет по Марракешу

В связи с затянувшейся зимой, которая все не отступает, многие россияне испытывают сильную ностальгию по жаркому лету. Устала мерзнуть и Елена Перминова , которая отправилась в знойное Марокко, правда, к купальнику модель захватила теплое пальто, чем весьма позабавила окружение.

Супермодель Елена Перминова уже делилась с поклонниками своей усталостью от московских холодов и непогоды, признаваясь, что в мыслях уже в жарком и солнечном лете. А потому неудивительно, что спустя некоторое время звезда опубликовала эффектные снимки своего отдыха в Марокко. Только вот гардероб модели, по мнению публики сети, не соответствовал окружающему миру.

«Марокко приветствовало нежным солнцем, его так сильно не хватало в морозильной Москве! Рада быть здесь!», — поделилась своим хорошим настроением Перминова, радуясь долгожданной жаре. Впрочем, несмотря на погоду, внешний вид Елены не сильно изменился — к изумлению почитателей по улицам государства Северной Африки модель расхаживала в длинном леопардовом пальто.

Оригинальный выбор одежды крайне позабавил поклонников, которые в жаркие страны берут только купальники и летние наряды. А потому многие сочли своим долгом выразить свое недоумение, надеясь, что получат внятное объяснение в ответ. «Чего вы в шубах? Там жарко же, 20 градусов» «А почему такая теплая одежда?» «Там холодно? Почему вы носите шубы?» «Странная одежда. Марокканские +20 — это жара» «Пальто супер! Только что в Марокко его взяли?» «Похоже, нашим везде холодно, и даже в Африке без пальто никак»

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) 19 Мар 2018 в 12:26 PDT К слову, в этом году это не первый полет Перминовой в жаркие страны — ранее модель отдыхала в Мексике, и там ее наряды соответствовали температуре на улице. Более того, там звезда наряжалась не в дорогие обновки от кутюр, а в творения масс-маркета, причем совершенно этого не стеснялась.