«Все торчит»: наряд Виктории Бони вызвал недоумение

У популярной телеведущей Виктории Бони масса поклонников по всему миру. После каждой ее публикации в Инстаграме они заваливают женщину комплиментами и восторженными откликами. Но сейчас она немного промахнулась с фотографией, которая вызвала недоумение у многих ее подписчиков.

Известная российская теле— и радиоведущая, актриса и модель всегда собирает огромное количество комментариев и «лайков» практически каждым своим постом в микроблоге. Сама женщина также периодически устраивает обратную связь с фанатами различными способами. Несколько часов назад она решила обратиться к поклонникам по поводу своего стиля одежды, продемонстрировав им снимок, сделанный в лифте и запечатлевший ее в не совсем привычном для многих виде. «Какой стиль вы больше предпочитаете на мне… Кэжуал или классический?»

Преданные почитатели таланта Виктории, естественно, принялись убеждать ее, что ей подходит абсолютно любой стиль и женщина всегда выглядит отлично. Но менее лояльно настроенные подписчики знаменитости заявили, что надетые на Боню вещи совершенно не сочетаются и не создают впечатления того, что она вообще следит за собой. «Ну, это не casual… Это стайл „натяну-ка я на себя побольше всякой ерунды“ „Я считаю, что девочки должны оставаться леди“ „Вам больше идет женственный стиль“ „Бомж лук“ „Мне такой стиль вообще не нравится! Все торчит. Может, я чего-то не понимаю“ „Этот лук выглядит ужасно!“ „Очень странный лук“ Кстати, несмотря на то что Виктория запечатлена в джинсовке, часть подписчиков посоветовала ей окончательно дополнить наряд еще и черной кожаной курткой, которая, по их словам, окончательно добьет неудачный образ.

А пару дней назад телеведущая и модель устроила роскошный праздник в честь дня рождения своей дочери, а заодно и показала редкий снимок с отцом своего ребенка.