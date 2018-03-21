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Какие средства макияжа будут актуальны этой весной?
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Какие средства макияжа будут актуальны этой весной? 

BeautyHack.ru 4 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Рассказываем о новинках, которые помогут создать романтичный и легкий образ.
В этом сезоне Bobbi Brown предлагает попробовать макияж по-итальянски, основа которого — естественная, сияющая кожа и выразительные глаза. Новая коллекция Spring in Capri вдохновлена атмосферой свободного и яркого острова Капри в Италии. С этими средствами так и хочется отправиться в путешествие на море! А если у вас нет возможности уехать в отпуск, новые средства помогут перенестись на побережье при помощи яркого, но легкого макияжа!
Палетка теней для век Capri Eye Shadow Palette
У средства есть два ощутимых плюса, которые делает его идеальным: прекрасная пигментация теней, которые легко поддаются растушевке, а еще насыщенность и разнообразность оттенков, с которыми можно создать как легкий дневной. так и яркий вечерний макияж. При помощи пудрового темно-синего оттенка можно сделать необычные smoky eyes и подчеркнуть глубину цвета глаз. Светлые кремовые тени наносите в уголки, чтобы сделать взгляд более распахнутым.
Цена: 5 900 руб.
Подводка Dual-Ended Long-Wear Liquid Liner
У средства очень удобный аппликтор — тонкая кисточка, с которой справится даже новичок. Он позволяет варьировать толщину линии — с ней получатся и широкие «кошачьи» стрелки, и тонкая линия, которая подчеркнет ресничный контур и сделает взгляд выразительным.
Цена: 2 930 руб.
Жидкий хайлайтер All Over Glow
У средства очень легкая текстура, которая позволяет наслаивать хайлайтер, добиваясь как интенсивного блеска, так и легкого сияния. Его особое свойство — светоотражающие частицы, которые придают коже очень естественное мерцание. Все дело в сквалане, который входит в состав хайлайтера, и на 100% совместим с кожей. А для максимально естественного результата смешайте каплю средства с тональной основой и нанесите на все лицо — кожа будет сиять изнутри.
Цена: 3 370 руб.
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