Вот это ножки! Кейт вышла в свет в скинни-джинсах

Герцогиня Кембриджская заменила любимые платья в стиле ретро на очень узкие джинсы. И выглядит она в них потрясающе!

Даже находясь на позднем сроке беременности, Кейт Миддлтон не пренебрегает своими монаршими обязанностями. Вместе с мужем — принцем Уильямом она посетила St Luke’s Community Centre, чтобы помочь с подготовкой к ежегодному ланчу Commonwealth Big Lunch.

Для мероприятия Кейт выбрала наряд в стиле casual: удлиненную блузу с очаровательным цветочным узором, светлое пальто лаконичного силуэта и черные узкие джинсы. Стильный образ Кейт дополнила черными замшевыми лодочками на высоком каблуке.

Надо заметить, это чуть ли не первое появление Миддлтон в столь обтягивающем наряде, да еще и на седьмом месяце беременности. Не каждая будущая мама может позволить себе такую роскошь.

Кажется, герцогиня внимательно следит за весом и не прекращает тренировки даже во время беременности.

Между тем в последнее время образы Кейт стали куда более современными и расслабленными. Возможно, на нее влияет стиль новой иконы и любимицы публики Меган Маркл, которая как раз предпочитает похожие наряды.

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