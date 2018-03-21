Пугачева в белых лосинах

Именно этой дате был посвящен его «Вернисаж» в Государственном Кремлевском дворце. Поздравить юбиляра пришло множество его друзей.

Илья Резник

Примой вечера стала, безусловно, Алла Пугачева . Примадонна удивила очень весенним стильным нарядом: белые обтягивающие бриджи до середины голени, «цветочный» удлиненный пиджак и серебристые кроссовки. Для поклонников не секрет, что звезда в последнее время предпочитает молодежный, слегка игривый стиль, и он Алле безумно идет.

Зара выглядела настоящей принцессой в нежно-желтом платье с цветочным узором. А вот Маша Распутина осталась верна своему стилю: ультракороткое платье в стиле беби-долл почти не скрывало ее фигуру.

Фото этих и других звезд с юбилейного концерта Ильи Резника смотрите в нашей галерее.

Алла Пугачева

Наташа Королева

Маша Распутина

Лариса Долина

Жасмин

Диана Гурцкая

Ансамбль «Самоцветы»

Это смело: Алла Пугачева выложила фото из душа

30 фото звезд, которые не должны были попасть в сеть

Читайте также:

Не узнать: как сейчас выглядит самая известная супермодель 80-х Розовая шапка и деним: как выглядит худший наряд Кэти Холмс

Модель plus size показала, как должно выглядеть секси-бикини

В стиле Кардашьян: Рудова надела пиджак на голое тело