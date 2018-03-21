Ещё
Пугачева в белых лосинах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пугачева в белых лосинах 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
Илье Резнику четвертого апреля исполнится 80 лет.
Именно этой дате был посвящен его «Вернисаж» в Государственном Кремлевском дворце. Поздравить юбиляра пришло множество его друзей.
Илья Резник
Примой вечера стала, безусловно, Алла Пугачева. Примадонна удивила очень весенним стильным нарядом: белые обтягивающие бриджи до середины голени, «цветочный» удлиненный пиджак и серебристые кроссовки. Для поклонников не секрет, что звезда в последнее время предпочитает молодежный, слегка игривый стиль, и он Алле безумно идет.
Лариса Долина пришла на творческий вечер в шикарном черном брючном костюме с очень смелым декольте. Наташа Королева выбрала яркое пышное платье с огромными рюшами. Диана Гурцкая и Наталья Подольская выбрали лаконичные вечерние платья в пол.
Зара выглядела настоящей принцессой в нежно-желтом платье с цветочным узором. А вот Маша Распутина осталась верна своему стилю: ультракороткое платье в стиле беби-долл почти не скрывало ее фигуру.
Фото этих и других звезд с юбилейного концерта Ильи Резника смотрите в нашей галерее.
Алла Пугачева
Полина Гагарина
Наташа Королева
Маша Распутина
Лариса Долина
Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Александр Маршал
Жасмин
Диана Гурцкая
Сосо Павлиашвили
Ансамбль «Самоцветы»
Глеб Матвейчук
Марк Тишман
Юрий Аксюта
Это смело: Алла Пугачева выложила фото из душа
30 фото звезд, которые не должны были попасть в сеть
Читайте также:
Не узнать: как сейчас выглядит самая известная супермодель 80-х  Розовая шапка и деним: как выглядит худший наряд Кэти Холмс
Модель plus size показала, как должно выглядеть секси-бикини
В стиле Кардашьян: Рудова надела пиджак на голое тело
WDay.ru: последние новости
Модель plus size показала, как должно выглядеть секси-бикини Исторический момент Опозорилась: с Айрленд Болдуин на вечеринке слетело платье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам40
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение