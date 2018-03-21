Пугачева в белых лосинах 

Илье Резнику четвертого апреля исполнится 80 лет.
Именно этой дате был посвящен его «Вернисаж» в Государственном Кремлевском дворце. Поздравить юбиляра пришло множество его друзей.
Илья Резник
Примой вечера стала, безусловно, Алла Пугачева. Примадонна удивила очень весенним стильным нарядом: белые обтягивающие бриджи до середины голени, «цветочный» удлиненный пиджак и серебристые кроссовки. Для поклонников не секрет, что звезда в последнее время предпочитает молодежный, слегка игривый стиль, и он Алле безумно идет.
Лариса Долина пришла на творческий вечер в шикарном черном брючном костюме с очень смелым декольте. Наташа Королева выбрала яркое пышное платье с огромными рюшами. Диана Гурцкая и Наталья Подольская выбрали лаконичные вечерние платья в пол.
Зара выглядела настоящей принцессой в нежно-желтом платье с цветочным узором. А вот Маша Распутина осталась верна своему стилю: ультракороткое платье в стиле беби-долл почти не скрывало ее фигуру.
Фото этих и других звезд с юбилейного концерта Ильи Резника смотрите в нашей галерее.
Алла Пугачева
Наташа Королева
Маша Распутина
Лариса Долина
Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Жасмин
Диана Гурцкая
Ансамбль «Самоцветы»
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