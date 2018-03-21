Туфли, в которые вы влюбитесь: лучшие модели 2018 года

Трендовые фасоны туфель

Туфли D'Orsay

1 — Valentino, 2 — Roger Vivier В этом сезоне многие модные дома, среди которых Roger Vivier, Céline, Valentino, представили туфли D'Orsay. У модели закрытый носок и пятка, поэтому туфли впишутся даже в самый строгий гардероб. Плюс модели еще и в том, что она подойдет на широкую ногу (чем обычные лодочки не могут похвастаться), так как свод стопы остается открытым. Для вечерних выходов можно выбрать туфли, расшитые пайетками. Для городских комплектов подойдут модели в тонкую полоску. Лодочки

1 — Dsquared², 2 — Roger Vivier В тренде лодочки с пряжками и декоративными элементами в тон обуви. Для разнообразия можно приобрести туфли не только на шпильке, но и с другими видами каблуков (а вы знакомы с модными формами каблуков?)

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А-ля лоферы1 — Lacoste, 2 — VersaceКажется, ведущие дизайнеры думали так: «А почему бы не добавить лоферам каблук средней высоты?» Получилось необычно и достаточно комфортно, так как каблук выглядит устойчивым. По аналогии создали и туфли а-ля топсайдеры. Обе модели будут незаменимы в гардеробе поклонниц стиля casual.

Туфли с ремешком на лодыжке1 — Dsquared², 2 — Christian DiorЭта модель за счет ремешка смотрится еще изящнее, чем лодочки. Туфли на шпильке подойдут для офисных ансамблей, полуформальных фуршетов и выходов в свет. Модели на каблуке высотой четыре сантиметра будут уместными в образах в стиле casual. Однако девушкам с полными ногами эти туфли не рекомендуются: существуют куда более удачные модели. Слингбэки1 — Pierre Hardy, 2 — Pierre HardyМужчины считают, что это одна из самых сексуальных моделей туфель. Открытая пятка и закрытый носок позволяют носить слингбэки в офисах с нестрогим дресс-кодом. Выбирать в этом сезоне можно из лаконичных моделей нейтральных оттенков или из туфель с цветными вставками, металлическими элементами, крупными пряжками. В общем, все зависит от цели, с которой покупается обувь.

Лучшие расцветки туфель

Изумрудный оттенок

1 — Roger Vivier, 2 — Amelie Pichard Не прогадаете, если выберете туфли в изумрудном цвете одного из модных фасонов. С ними можно создать огромное количество комбинаций, так как оттенок в меру яркий. Такие туфли станут центром образа total black look, подойдут и молодым девушкам, и женщинам за 40, с легкостью впишутся в деловой и городской аутфит.

Металлический блеск

1 — Sacai, 2 — Chloé Металлический блеск — один из главных трендов сезона весна-лето 2018 года. Туфли с золотым или серебряным отливом будут отлично смотреться и в дневное, и в вечернее время. Особенно эффектные наряды получаются в сочетании с бомбером и плиссированной юбкой (кстати, они выгодно смотрятся и на зрелых дамах).

Принт или вышивка1 — Versace, 2 — Dolce&GabbanaИзысканно будут смотреться модели с принтом или вышивкой. В этом случае лучше покупать дизайнерскую обувь с узнаваемыми рисунками, характерными для коллекции того или иного модного дома. Туфли от Dolce&Gabbana и Versace — это мечта!Банты и крупный декор1 — Prada, 2 — BalenciagaЭлегантно будут выглядеть бархатные туфли на невысокой шпильке оттенка драгоценных камней. Смелые девушки могут примерить принтованные модели с объемными бантами (их не советуем женщинам после 40, которые не хотят, чтобы их ноги стали объектом пристального внимания прохожих). Оригинальные материалы туфель

Твид

1 — Missoni, 2 — Balenciaga Да, обувь из твида не самая практичная, ведь ее можно носить только в сухую погоду. Но такие туфли позволят выделиться из толпы, особенно в офисной среде. Юбка-карандаш и блуза под цвет обуви гарантируют вам титул иконы стиля среди сотрудниц. Змеиная кожа

1 — Givenchy, 2 — Liudmila Вовсе не обязательно покупать туфли из кожи экзотических животных, качественная имитация вполне подойдет. Можно выбрать монохромную модель с металлическим блеском. Или же туфли с более пестрой расцветкой, напоминающей настоящую кожу питона. Как вариант — выбрать обувь со вставками наподобие модели от Givenchy. Сетка1 — Dsquared², 2 — FendiЛодочки, туфли с ремешками, слингбэки из мелкой сетки буквально заполонили подиумы в этом сезоне. Дизайнеры предлагают всевозможные цвета этих туфель, модели с декором и без, со вставками из других материалов или полностью прозрачные. Такая пара украсит любой вечерний образ с воздушным платьем.

Пластик1 — Valentino, 2 — Prabal GurungПричем в любом виде. Это может быть толстый или тонкий каблук, отделка или элементы декора. Любые вариации на тему выглядят стильно. Подберите модную обувь на весну:

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