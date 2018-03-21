В Красноярске конфисковали партию поддельных сумок Louis Vuitton

В Красноярске сотрудники таможни изъяли партию поддельных сумок Louis Vuitton и будильников Hello Kitty.

Всего задержали около четырёхсот поддельных товаров. Представители правообладателей подтвердили, что у компании-импортёра не было разрешения на использование фирменных логотипов.

По фактам незаконного использования товарных знаков красноярская таможня возбудила 2 дела об административных правонарушениях, проводится расследование. Нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Отметим, за 2017 год таможня выявила более 32 тыс. единиц товаров на сумму более 80 млн рублей.