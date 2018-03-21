Ещё
В Красноярске конфисковали партию поддельных сумок Louis Vuitton
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярске конфисковали партию поддельных сумок Louis Vuitton 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске сотрудники таможни изъяли партию поддельных сумок Louis Vuitton и будильников Hello Kitty.
Всего задержали около четырёхсот поддельных товаров. Представители правообладателей подтвердили, что у компании-импортёра не было разрешения на использование фирменных логотипов.
По фактам незаконного использования товарных знаков красноярская таможня возбудила 2 дела об административных правонарушениях, проводится расследование. Нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Отметим, за 2017 год таможня выявила более 32 тыс. единиц товаров на сумму более 80 млн рублей.
АиФ Красноярск: последние новости
Управление гневом. К чему могут привести негативные эмоции? Красноярка попала в топ-100 самых сексуальных женщины страны Полезный перекус. Топ-5 бутербродов без хлеба с проростками
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам39
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение