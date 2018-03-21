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Она сняла их! Анна Винтур без очков на улицах Нью-Йорка
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Она сняла их! Анна Винтур без очков на улицах Нью-Йорка 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Анна Винтур (68) почти всегда появляется на публике в темных очках. Да что уж говорить, если она даже при королеве Елизавете (91) на показе Richard Quinn не сняла любимый аксессуар, чем вызвала бурю эмоций у очевидцев и пользователей Сети. Тогда главреда Vogue даже обвинили в неуважении к королевской особе.
Но недавно папарацци заметили Анну в Нью-Йорке, и она была без очков. Даже как-то непривычно видеть ее без них. Для выхода Винтур предпочла платье с цветочным принтом и пальто Prada.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ona-snyala-ih-anna-vintur-bez-ochkov-na-ulitsah-nyu-jorka/
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