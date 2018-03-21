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Chanel, Max Mara и Louis Vuitton рассказали о круизных показах
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Chanel, Max Mara и Louis Vuitton рассказали о круизных показах 

The Blueprint 3 часа назад
Фото: The Blueprint
Бренды продолжают рассказывать о показах круизных коллекций, которые обычно проходят в конце весны. Chanel проведут показ круизной коллекции 3 мая в Гран-Пале. Несмотря на то, что Карл Лагерфельд именно там проводит практически все сезонные и кутюрные показы, круизное шоу бренда впервые пройдет на этой локации.
Max Mara впервые покажут круизную коллекцию в Реджо-Эмилия в Италии — городе, в котором марка была основана. Шоу пройдет 4 июня. Коллекция resort-2019 станет первой после долгого перерыва: Max Mara ранее показывали круизную коллекцию в Лондоне в 2015 году.
Louis Vuitton подробнее рассказали о предстоящем круизном шоу. Уже было известно, что показ пройдет во французской Ривьере 28 мая. Теперь представители бренда уточнили, что коллекцию покажут в городе Сен-Поль де Вансе в помещение музея современного искусства Fondation Maeght.
Ранее планами про круизные показы поделились Prada и Gucci.
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