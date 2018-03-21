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Не зря худела! Бритни Спирс в новом рекламном ролике
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Не зря худела! Бритни Спирс в новом рекламном ролике 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Последнее время Бритни Спирс (36) постоянно публикует в Instagram фото и видео своих тренировок. И занятия не прошли даром! Певица сейчас в отличной форме и стала новым лицом бренда Kenzo.
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В Сети уже появились кадры, сделанные Питером Линдбергом, на которых звезда позирует в одежде из коллекции #CollectionMemento2, а также рекламный ролик. «Эта коллекция очень молодежная, поэтому я до конца не была уверена в себе. Но съемки проходили в дружественной обстановке, мы постоянно смеялись и все прошло легко», — рассказала Спирс.
https://www.youtube.com/watch?v=Ift_HudH6NA
Интересно, сколько заплатили Бритни за сотрудничество? Ей сейчас не помешают деньги, ведь ее бывший муж Кевин Федерлайн (40) (они расстались в 2007-м) на днях потребовал вдвое увеличить алименты.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-zrya-hudela-britni-spirs-v-novom-reklamnom-rolike/
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