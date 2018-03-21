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Голливудская звезда Лив Тайлер стала дизайнером соблазнительного белья
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Голливудская звезда Лив Тайлер стала дизайнером соблазнительного белья 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Коллекция вдохновлена 1960-1970-ми годами, в ней объединены женственность, лаконичность и фактурность. Абсолютный must-have коллекции — вечерний комплект из бюстгальтера и высоких моделирующих трусиков или — в качестве альтернативы для особых случаев — будуарная юбка-карандаш с высокой талией, выполненная из тонкого кружева, сатина и макраме ручной работы, а также гладкий бюстгальтер и трусики с многоуровневыми слоями из полупрозрачного тюля контрастных неоновых оттенков. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Мария Махова Фото: фото-архивы пресс-служб
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