Эль Фаннинг маскирует полноту платьем-занавеской

В нем 19-летняя актриса выглядит мамой своей старшей сестры.

Похоже, от стройной фигуры актрисы, которую мы видели в «Неоновом демоне», мало что осталось. На звездной вечеринке Эль пояивлась в странном зеленом платье-занавеске, которым, видмо, пыталась замаскировать свою полноту. Но ей это мало удалось. Особенно странно она смотрелась по сравнению со своей старшей сестрой, Дакотой Фаннинг , которая красовалась перед фотографами в блестящем мини.

А ведь только вначале марта Эль сделала уверенные шаги в роли модели, открыв показ Miu Miu. И с этой ролью справилась на твердую пятерку, выйдя на подиум в рок-н-ролльном образе. Правда, на девушке было прямое пальто-оверсайз: возможно, оно и скрыло все недостатки ее фигуры.

При этом модный промах Эль тем удивительнее, что она с подросткового возраста отлично разбирается в модных веяниях. Эль — завсегдатай модных показов, а в честь своего любимого Модного дома даже сделала татуировку.

«Я всегда нахожу время, чтобы­ сто раз переодеваться в поисках идеального наряда, и я действительно лично знаю многих дизайнеров и моделей, слежу за новыми коллекциями. Если мне нравится какой-нибудь наряд, я сохраняю фотографию в одной из fashion-папок, у меня их в компьютере очень много. Это похоже на одержимость, но я ее не стесняюсь. И я не боюсь рисковать и миксовать разные вещи», — рассказывала Фаннинг-младшая в одном из интервью. Что ж, хочется надеяться, что этот неудачный наряд был лишь исключением из правил.

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