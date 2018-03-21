Backstage: как мы готовились к показу «Новые имена в моде-2018»?

Проект «Новые имена в моде» — это работа огромной команды, включающей редакцию «Собака.ru», режиссера-постановщика Сергея Луковского, стилиста Cake Moster, десяток визажистов-парикмахеров и, конечно, победителей — лучших молодых дизайнеров России. Фотограф Павел Лахтачев снял репортаж с бэкстейджа шоу и показал последние минуты трехмесячной подготовки.

Раз в году площадка ЦВЗ «Манеж» превращается в самое модное пространство города: на первом этаже семенят стажеры с перьями, латексом и глиттером, на втором возводятся гигантские кубы-гримерки. В 8:30 утра сюда приезжают финалисты конкурса — многие из них принимают участие в таком шоу впервые. Руки, катящие рейлы, трясутся от трепета и нервов, глаза слипаются от недостатка сна. Но стоит им встретиться с режиссером будущего перфоманса, услышать кавер на песню «Ленинграда» «Просто», увидеть гипно-танцы команды House Of Bonchinche и получить таблички с названием своих же брендов, как усталость сходит на «нет», а подготовка принимает динамичный (предвкушающий!) характер.

Ближе к самому показу площадка становится не только модной, но еще и звездной: блогер-миллионник Лена Шейдлина ужинает пиццей, Катя IOWA превращается в героиню сериала «Мир Дикого Запада», форвард баскетбольного клуба «Зенит» Дрю Гордон решается на шляпку с перьями, а модник Оскар Ренкель меняет свитшот Louis Vuitton на худи «Толеранс из нот фор Раша».

Здесь же происходят знакомства, которые потом становятся коллаборациями, встреча с кумирами (где еще поймаешь Покраса Лампаса?) и «закулисные» разговоры старых друзей. Гримерки утихают лишь за минуты до финального показа — с 80 моделями, танцовщиками и знаменитостями, которые выходят на подиум под аранжировки групп Junkyard Storytellaz и Bhima U. Все они делятся на две команды (то ли по музыкальным вкусам, то ли по фэшн-предпочтениям), устраивают дико модные танцы и показывают потенциал дизайнеров от 18 до 30. А те скромно наблюдают за происходящим по монитору, вписываются в «тусовку» едва заметным поклоном и освобождают подиум для следующих «Новых имен». Фото: Павел Лахтачев